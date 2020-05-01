NBA／評聯盟控衛牽扯KD 林書豪遭美媒狠酸

前暴龍球員林書豪轉戰CBA，近期活動中評NBA最強控衛，林書豪給出現任籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）空降勇士前柯瑞（Stephen Curry），以及杜蘭特離開雷霆後的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）等答案。杜蘭特無端躺槍，引來不少批評，美媒則反將林書豪一軍，狠酸了他一把。

尼克先前邀請在大蘋果發跡的林書豪於社群媒體上進行快問快答的活動，當被問到誰是NBA生涯中對手過最強的控衛，林書豪認為是柯瑞和還在雷霆的衛少，不過後來又把杜蘭特扯進話題，強調杜蘭特的加入跟離開影響兩人的身手。

雖然說者無心，但聽者難免有意。不少人覺得本是局外人的杜蘭特沒事卻遭受牽連，《Bleacher Reports》則有記者撰文吐槽林書豪，表示林書豪的意見不應該提及杜蘭特，這反而造成反效果，更直接拿林書豪歷年的防守數據挖苦林書豪，直言柯瑞跟衛少不管有沒有杜蘭特的幫助，都把林書豪打爆。

最後還不忘補上一槍，戲稱林書豪現在轉戰北京首鋼，想必打球起來比以前輕鬆很多，畢竟他不用在一對一防守柯瑞和衛少等明星後衛了。