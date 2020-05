NBA／年幼初見喬丹 爵士柯利自爆嚇到啞口無言

「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)紀錄片《最後之舞》(The Last Dance)首播引發廣大討論,球員接二連三公開分享自己跟喬丹曾發生的小插曲。爵士隊後衛柯利(Mike Conley)近期在直播中透露,自己第一次見到喬丹,被震懾到說不出話。

柯利公開,自己在5、6歲的時候跟父親參加一場高爾夫球慈善活動,剛好喬丹也有出席,雖然籃球巨星就站在自己眼前,但柯利直言:「我實在太緊張、太害怕,結果什麼也說不出來。」

好在在父親的鼓勵之下,柯利鼓起勇氣與喬丹合影留念。多年前柯利在加入喬丹旗下品牌「Jordan Brand」,就曾公開分享該次和喬丹的合照,表示從小就很仰慕喬丹。

Growing up I idolized MJ and now I get the chance to be a part of the Jordan brand family! Can't wait to lace up my @Jumpman23 tonight! pic.twitter.com/4ay4O4ghzA