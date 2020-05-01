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NBA／年幼初見喬丹 爵士柯利自爆嚇到啞口無言

聯合新聞網 / 綜合報導
柯利直播爆料小時候見到喬丹自己嚇到說不出話。 美聯社
柯利直播爆料小時候見到喬丹自己嚇到說不出話。 美聯社

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播引發廣大討論，球員接二連三公開分享自己跟喬丹曾發生的小插曲。爵士隊後衛柯利（Mike Conley）近期在直播中透露，自己第一次見到喬丹，被震懾到說不出話。

柯利公開，自己在5、6歲的時候跟父親參加一場高爾夫球慈善活動，剛好喬丹也有出席，雖然籃球巨星就站在自己眼前，但柯利直言：「我實在太緊張、太害怕，結果什麼也說不出來。」

好在在父親的鼓勵之下，柯利鼓起勇氣與喬丹合影留念。多年前柯利在加入喬丹旗下品牌「Jordan Brand」，就曾公開分享該次和喬丹的合照，表示從小就很仰慕喬丹。

這次也不藏私秀照片，還跟一同上節目的隊友尼恩（Georges Niang）說：「我很難跟你解釋喬丹到底有多強，但他就是那種比賽最後5秒球在手，就一定會投進的人。不過這種感覺真的只能自己去體會啦！」

直播 紀錄片 品牌

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