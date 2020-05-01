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NBA／國王想選Kobe卻被拒絕：他只想效力湖人

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
國王管理階層透露，當年原想要選布萊恩，但他的經紀團隊明確告知，他只想為湖人效力。 美聯社
國王管理階層透露，當年原想要選布萊恩，但他的經紀團隊明確告知，他只想為湖人效力。 美聯社

已故湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在1996年還是高中生時投入NBA選秀，最終在首輪第13順位被黃蜂隊選中，隨即被交易至湖人，展開傳奇的一生；近日任職國王隊管理層的雷諾茲（Jerry Reynolds）表示，當時國王原想要選布萊恩，但他的經紀團隊明確告知，他只想為湖人效力。

雷諾茲表示，當時高中生球員在選秀會上不會獲得太前面的順位，球隊總裁皮崔（Geoff Petrie）很清楚的向布萊恩的經紀人表示，國王會在第14順位選他。

但這樣的提議被布萊恩的經紀人否決，雷諾茲說：「布萊恩的經紀團隊告訴我們，如果他被國王選中，他是不會簽約的；經紀人泰倫（Arn Tellem）跟我們說，因為他想為湖人效力，而當時衛斯特（Jerry West）在湖人的管理階層。」

雷諾茲還說：「我知道我們一定會選布萊恩，而他唯一不去國王的辦法就是湖人透過交易得到他，他們也成功做到了，布萊恩不在乎他的選秀順位，只想為湖人效力。」

布萊恩加入「紫金軍團」，一待就是20年，助隊打下五座總冠軍，包含2000年至02年的三連霸，不過卻在今年初搭機意外驟逝，留給世人無限震撼與想念。

布萊恩 湖人 國王

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