NBA／當年不想離開尼克 林書豪：曾希望火箭降低報價

「哈佛小子」林書豪在尼克隊時期打出「林來瘋」炫風，不過在2012年夏天以一紙三年約2500萬美元的合約加盟休士頓火箭隊，近期他接受訪問時再度提到此事，坦言要求經紀人降低報價，因為他想留在紐約打球，且不後悔吐露交易心聲。

去年九月林書豪曾談論過此事，近日他接受《MSG Network》資深主播主播布林（Mike Breen）一對一專訪時又被問到，「我不確定自己有沒有在公開場合說過內心想法，如果我曾說過，我一點也不後悔。」

林書豪說：「當年只有火箭提供報價，其他球隊對我是愛理不理的。當時我剛訓練結束，經紀人告訴我接到火箭報價，但我第一時間反應是問能否降低報價。」

林書豪透露，當時自己對著電話那頭的經紀人說，「能不能讓火箭降低他們的報價，這份報價太高了，我希望尼克能得到一份匹配的報價，這樣我就能留在紐約；但經紀人跟我說，我們對此無能為力，這就是火箭方面最終報價。」

林書豪強調，自己會說這些話並未對休士頓有任何不敬，不想離開紐約，主要是自己並不了解其他城市，「那個時候紐約球迷、所有的一切對我來說都很特殊，我當時只熟悉紐約這座城市，所以我想降低報價，減少合約年限，無論如何我都想嘗試一下，可惜沒能達成。」

而林書豪當時也在沒有其他選擇的情況下，與火箭簽約，離開了創造出「林來瘋」炫風的紐約，轉戰休士頓後待了兩季後則又被交易至湖人。