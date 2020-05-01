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NBA／檢測新冠肺炎感想 湖人老將：人生最難受的十秒

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
湖人隊老將達德利透露接受檢測是這輩子最難受的10秒鐘。 路透
湖人隊老將達德利透露接受檢測是這輩子最難受的10秒鐘。 路透

NBA自從爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）傳出確診新冠肺炎的消息後，從3月12日起全面停賽，不少球隊為球員進行篩檢，湖人隊老將達德利（Jared Dudley）被問到接受檢測是什麼感覺？他直言：「這絕對是你這輩子最難受的10秒鐘。」

新冠肺炎在美國延燒，疫情也蔓延到NBA，在傳出首位球員確診消息後，不少球隊都紛紛召集球員進行檢測，湖人全隊受檢後公布有兩名球員染疫，但並未公開確診人員姓名。

之前湖人球員接受新冠肺炎檢測時，就有媒體報導檢測方式，醫生會用棉花棒伸進球員們的鼻子、喉嚨採樣，每人過程大約10秒。

而日前有消息傳出，洛杉磯將成為美國首個免費提供居民檢測的城市，無論居民是否出現症狀，因此就有網友向有過檢測經驗的達德利詢問，「檢測會有多痛苦呢？」對此達特利説：「這絕對是你這輩子最難受的10秒鐘。」

湖人 NBA 爵士

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