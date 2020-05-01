NBA／傳球隊高層及經紀人籲停賽 詹皇：絕對是不實消息

NBA今天傳出有球隊高層主管與球員經紀人以新冠肺炎疫情引發的健康疑慮為由，要求聯盟取消2019-20年球季剩餘賽事，對此湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）在推特上表示，自己已做好上場比賽的準備，認為報導本賽季將取消的言論，絕對是不實消息。

受到新冠肺炎影響，NBA自3月12日起全面停賽，且隨著美國疫情持續升溫，NBA復賽遲遲未見明確時間表，不過CNBC今天報導，NBA球隊高層主管與球員經紀人以新冠肺炎疫情引發的健康疑慮為由，要求聯盟取消本季剩餘賽事。

詹姆斯對此在推特上寫道：「看到一些報導說球隊高層和經紀人想要取消整個賽季？這絕對是不實消息。我認識的所有人都沒說過這種話，只要能夠確保安全，我們很樂意繼續打球，直到賽季結束。」

本季湖人在「詹皇」與新援戴維斯（Anthony Davis）帶領下，在停賽前「紫金軍團」打出49勝12負的戰績，睽違七年再闖季後賽，卻面臨到新冠肺炎疫情攪局，儘管目前球員面臨無球能打，甚至只能待在家中努力維持狀態，但多數球員都還是渴望復賽的那天到來。

「我已經準備好了，我們球隊也準備好了，沒有人應該取消任何事情。」詹姆斯說道。

而獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）對復賽則持謹慎的樂觀態度，他強調最重要還是安全第一，「如果我們可以保證球員和所有人的安全，我們絕對會看看各種選項，我對完成本季持謹慎的樂觀態度，最可能是透過直播，採取閉門的方式進行。」