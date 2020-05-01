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NBA／傳高層籲取消賽季 聯盟：有責任探索復賽所有選項

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

CNBC今天報導，NBA球隊高層主管與球員經紀人以新冠肺炎疫情引發的健康疑慮為由，要求聯盟取消本季剩餘賽事，不過聯盟發言人表示，聯盟有責任探索恢復本季比賽的所有選項，目前仍持續評估復賽的所有可能性。

受到新冠肺炎影響，NBA自3月12日起全面停賽，且隨著美國疫情持續升溫，NBA復賽遲遲未見明確時間表，原本傳出聯盟將讓部分符合資格的球隊開放訓練場館，也因反彈聲浪過大延後一周。

今天CNBA報導指出，球隊高層主管與球員經紀人以疫情引發健康疑慮為由，要求聯盟取消2019-20年球季剩餘賽事。但對此聯盟發言人發出一紙聲明，表示聯盟有責任探索恢復本季比賽的所有選項。

聲明寫道：「我們對於球迷、球隊、球員、贊助商及所有熱愛籃球的人都附有這份責任。雖然我們的首要任務仍是保證所有人的健康和平安，但我們仍持續評估完成本季賽事的所有選項，同時我們也都非常關注新冠病毒對於下個球季的潛在影響。」

公鹿隊老闆賴斯瑞（Marc Lasry）也相信本季能夠重啟賽程，只是可能要等到七、八月。

「很明顯的，人們想要看體育比賽。」賴斯瑞說道，儘管各州解除居家禁令的時間不一，或許會讓一些球隊取得優勢，但他認為這就是人生，什麼事都需要個開端。

賴斯瑞繼續說：「如果你的目標最終是打完本賽季，那就開放一些事情，讓大家找回身體狀態，然後到了七、八月，再讓我們看看如何在沒有觀眾的條件下結束本季。」

賴斯瑞認為，今年NFL選秀會創下破紀錄的高收視率，以及喬丹（Michael Jordan）的紀錄片熱播都說明了觀眾對於體育比賽的渴望程度，「我認為這些事實都證明，民眾很想看體育賽事，所以我認為我們最終會打完這季。」

NBA 喬丹 選秀

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