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NBA／疫情難緩 傳球隊主管與經紀人籲取消賽季

中央社 / 紐約30日綜合外電報導

CNBC今天報導，美國職籃NBA的球隊高層主管與球員經紀人以武漢肺炎疫情引發的健康疑慮為由，要求聯盟取消2019-20球季剩餘賽事。

NBA球隊高層主管及經紀人對CNBC表示，球團老闆對於球隊責任的議題相當關切，針對是否放棄本季賽事也意見相左。

NBA球季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情喊卡，聯盟和國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）已同意自5月起減薪25%。

報導指出，薪水問題解決後，許多老闆因其他來源的收入減少，已無意重新恢復賽季；雖然各隊從聯盟所簽的媒體權利合約進帳豐碩，但仍處於赤字狀態。

NBA與ESPN及透納體育網（Turner Sports）於2016年達成9年240億美元的電視合約，每年約有20億美元的全國電視轉播金供全部30隊瓜分。

一名消息人士告訴CNBC，某支西區球隊本季已虧損大約5000萬美元，對重啟球季意興闌珊。

先前體育新聞網站Stadium報導，如果本季重新開打，NBA考慮選擇佛羅里達州的迪士尼世界度假區（Walt Disney World Resort）為可能比賽地點，且已獲迪士尼同意。

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity），截至目前為止，美國已有超過105萬人確診感染武漢肺炎，累計逾6萬人病故。

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