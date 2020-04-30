聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／獨行俠當紅炸子雞 唐西奇出首雙專屬鞋
NBA賽季雖因新冠肺炎全面暫停，3位新星仍有曝光度，國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）、76人隊後場大將西蒙斯（Ben Simmons）和獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）以及WNBA女將葛琳娜（Brittney Griner）都和所屬品牌贊助商推出特別鞋款，在北美運動零售商「Foot Locker」獨家販售。
這款球鞋是以幾位球星的賽前儀式為靈感，其中唐西奇個人第一雙專屬球鞋以白色為主色調，設計充滿濃濃復古風，後跟還有若隱若現的「Breathe & Center」和「Center & Breathe」，呼應唐西奇的賽前動作。
福克斯和葛琳娜代表的鞋款則加入音符和聲波元素，西蒙斯的特別鞋款以灰色為基底，鞋側印上「Heart in the Game」和「Pride & Passion」。
3款特殊鞋款美國時間4月30日起陸續上市，由唐西奇款打頭陣，另兩雙則排定下月中和月底發售。
Luka Doncic-inspired Air Jordan 1 Mid coming soon per https://t.co/7rRZJJpUZW https://t.co/DmMIxhjQr8 pic.twitter.com/oYuvDxpNse— Mavs Moneyball (@mavsmoneyball) April 28, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言