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NBA／獨行俠當紅炸子雞 唐西奇出首雙專屬鞋

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊唐西奇。 美聯社
獨行俠隊唐西奇。 美聯社

NBA賽季雖因新冠肺炎全面暫停，3位新星仍有曝光度，國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）、76人隊後場大將西蒙斯（Ben Simmons）和獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）以及WNBA女將葛琳娜（Brittney Griner）都和所屬品牌贊助商推出特別鞋款，在北美運動零售商「Foot Locker」獨家販售。

這款球鞋是以幾位球星的賽前儀式為靈感，其中唐西奇個人第一雙專屬球鞋以白色為主色調，設計充滿濃濃復古風，後跟還有若隱若現的「Breathe & Center」和「Center & Breathe」，呼應唐西奇的賽前動作。

福克斯和葛琳娜代表的鞋款則加入音符和聲波元素，西蒙斯的特別鞋款以灰色為基底，鞋側印上「Heart in the Game」和「Pride & Passion」。

3款特殊鞋款美國時間4月30日起陸續上市，由唐西奇款打頭陣，另兩雙則排定下月中和月底發售。

唐西奇 西蒙斯 76人

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