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NBA／巴特勒送可攜式籃框 熱火菜鳥揪甘心

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
NBA從3月12日起全面停賽，熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）真知灼見，送出好幾個籃框給隊友。 路透
NBA從3月12日起全面停賽，熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）真知灼見，送出好幾個籃框給隊友。 路透

受新冠肺炎影響，NBA從3月12日起全面停賽，熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）真知灼見，送出好幾個籃框給隊友，球隊菜鳥赫洛（Tyler Herro）就是受益者之一，讓他在停賽期間能在自家練投，維持手感。

赫洛透露，有一天突然收到封意外簡訊，是巴特勒的經紀人李（Bernie Lee）詢問他的落腳處地址，當時赫洛沒有詢問其他問題，也沒想太多，但幾天後卻收到整組可攜式籃框，讓他又驚又喜。

「我在兩周前才搬到這裡，所以他寄給我籃框的時機點絕佳，我馬上在車道組裝好籃框，之後每天都練投。」赫洛受訪時說道。

巴特勒是和猶他州的公司「Lifetime Products」合作，寄出21個可攜式籃框給熱火球員和教練團團隊，讓隊友們在停賽期間可運用價值約500美元的簡易籃框維持身手；等到球員可以回到訓練場館，這些籃框計畫給邁阿密當地的青年中心和學校。

赫洛說，有些球員的家中完全沒籃框，可攜式籃框讓自己可以在停賽期間自主訓練，是維持狀態的好幫手，「我會在車道上運球，然後投籃，我的兄弟會幫我撿球，我就持續練投，這就是日常訓練。」

「Lifetime Products」共送出69個可攜式籃框給14支NBA球隊、WNBA球員和發展聯盟的球員，包括爵士隊英格斯（Joe Ingles）、騎士隊的塞克斯頓（Collin Sexton）和藍斯（Larry Nance Jr.）、湖人隊卡盧索（Alex Caruso）、溜馬隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）、塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）和WNBA女將柏德（Sue Bird）等人。

NBA 巴特勒 熱火

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