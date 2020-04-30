NBA／國王隊發災難財 前主場一個月收租50萬美元
國王隊在本月初宣布將前主場Arco Arena作為新冠肺炎臨時醫院，不過最新公文曝光，原來加州政府每月要付50萬美元的費用，總共租用3個月，成球團意外的「災難財」。
這份合約先前並沒公開，會被攤在陽光下是因當地媒體《沙加緬度蜜蜂報（The Sacramento Bee）》根據根據加州公共檔案法，向州長加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室提出要求後才取得。
儘管國王也有捐出款項作為新冠肺炎善款，這份偷偷簽署的合約仍被抨擊，畢竟最初Arco Arena變身醫院時，國王首席營運長柯羅柯楚妮絲（Matina Kolokotronis）還說，老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）提供球場的本意是「以此為平台來做善事」。
作為國王前主場，Arco Arena曾參與2002年季後賽和湖人隊在西區冠軍賽打滿7場的熱戰，也是「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）大秀驚人傳球技巧的主要場館，之後曾多次更名，包括球迷熟悉的睡眠火車球館（Sleep Train Arena）和動力平衡球館（Power Balance Pavilion）等。
就國王球團月初提供的消息，變身為新冠肺炎醫院的體育館可提供360個床位，球團還捐出25萬美元給社區，提供需要捐助的家庭資金，另再捐出10萬個醫療口罩給當地衛生機構。
國王是在2015年已搬到沙加緬度市中心的新主場金州第一中心（Golden 1 Center），Arco Arena成為國王發展聯盟球隊偶爾的練習場，不過發展聯盟賽季也因新冠肺炎停擺。
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