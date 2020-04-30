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受傷、交易、爭老大 像樣的後場雙槍消失中

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
哈登(右)與衛斯特布魯克(左)是本季最閃亮的後衛組合，兩人帳面成績也相當優異，但是球隊因他們而放棄中鋒的打法卻有不小的隱憂。 歐新社資料照片
哈登(右)與衛斯特布魯克(左)是本季最閃亮的後衛組合，兩人帳面成績也相當優異，但是球隊因他們而放棄中鋒的打法卻有不小的隱憂。 歐新社資料照片

在本季NBA停賽之前，許多球迷可能忽略了一個不可置信的現象：那就是聯盟中明星級的後場雙槍組合，在這一季幾乎全數消失在戰線上。不是拆夥分手，就是因傷二缺一，即使同在場上，本季的合作效能也不如預期。

要能被稱之為明星級的後場雙槍，得符合幾個要件：第一，兩人的位置都是打後衛；第二，兩人的搭配必須是球隊最重要的得分主箭頭；第三，最重要的是兩人的星度都得要夠高才行。由這些條件來看，放眼近三年的聯盟名單之中，只有五組人夠格，分別是勇士的浪花兄弟、拓荒者的LM雙衛、巫師的23雙槍、之前暴龍的後衛雙璧，以及本季剛成型的火箭MVP雙核彈。

在去年夏天自由市場的大洗牌之後，本季NBA出現非常多的頂尖雙人新組合，他們也都成了球隊的絕對主戰力。然而，根據Bleacher Report三月時的評比資料，本季聯盟30支球隊的主力雙人搭擋之中，只有五組是純後衛的組合（黃蜂、國王、太陽、拓荒者、火箭）。但這些後場組合之中，本季戰力表現能被排入前十名的只有兩組。更慘的是，這之中居然只有一組後衛能幫助自己的球隊打進分區前八。這中間究竟發生了什麼事？

受傷當然是其中最關鍵的因素。以勇士來說，柯瑞湯普森做為聯盟中最頂級的後場組合，這一季連合體的機會都沒有，更別說被排入戰力評比之中。浪花兄弟合作九季，兩人共同打破無數三分紀錄，結果本季湯普森一戰未上，柯瑞則是開季4場就骨折，好不容易回歸就碰上新冠肺炎，只能停賽。

最受歡迎的勇士後衛組合柯瑞(右)和湯普森(左)本季只能擔任西裝正副隊長，一起在場邊幫隊友顧開特力冰桶。 歐新社資料照片
最受歡迎的勇士後衛組合柯瑞(右)和湯普森(左)本季只能擔任西裝正副隊長，一起在場邊幫隊友顧開特力冰桶。 歐新社資料照片

兩人合作的第一年，柯瑞因傷只打了26場，那時湯普森還是個剛進聯盟的菜鳥，還沒成長為球隊的主力。在那之後，柯瑞只再因傷而長期缺陣一次，湯普森更是耐打，先前單季最多只缺賽過八場。結果兩人先後出現嚴重傷勢，本季也是兩人成名之後第一次長期同時坐板凳。

至於巫師也是一樣慘烈，當家的沃爾自從2018年底開刀之後就沒再上場過。沃爾和比爾實際合作了七季，期間四度將巫師帶進季後賽。比爾更在這個過程中，一路成長為二當家，連兩年入選明星賽，巫師雙槍成了華盛頓的招牌。不過，兩人之前就已經出現不合的問題，比爾一直在和沃爾爭老大，而在沃爾受傷之後，比爾的單季場均得分更是一路從22.6分飆上30.5分。雖然少了沃爾，上季巫師馬上就跌出東區前八，本季停賽前也只排在第九。但想要再看到兩人再度合體，同心為球隊拼勝，恐怕已是不可能的期待。

巫師後衛沃爾(右)和比爾(左)是1+1<2的最佳範例之一，兩人都明顯想當老大，合作再久恐怕也很難有什麼進步空間。 歐新社資料照片
巫師後衛沃爾(右)和比爾(左)是1+1<2的最佳範例之一，兩人都明顯想當老大，合作再久恐怕也很難有什麼進步空間。 歐新社資料照片

交易也是拆散明星後場組合的原因，羅瑞在2012年從休士頓來到多倫多，開始與德羅展聯手，一路將暴龍帶上東區第一。暴龍雙衛成形以來，一直都是多倫多的招牌，只是都走不到東區決賽。沒想到上季一拆夥，球隊馬上就奪冠。雖說德羅展很悶，但形勢比人強，能拿冠軍才是硬道理。只是暴龍也就此沒了招牌，即使范弗利特打出不俗的接班表現，但他距離「球星」的地位仍遠，他和羅瑞的組合雖然功能性不差，但少了多年的交情和默契，合作起來還是差了一味。

再來看拓荒者。里拉德和麥凱倫在過去三季已經是球隊的絕對中心，球隊能屢屢在季後賽打出神奇勝利，全是靠這兩名大心臟的後衛在關鍵時刻的飆分及絕殺。本季其他球隊的明星後場組合紛紛拆夥、傷缺及重組，原本以為兼具實力、默契及合作經驗的他們，會是這一季聯盟最閃耀的後場雙槍，結果兩人的合作依舊亮眼，球隊的戰績卻是從開季就走低。到了二月底，里拉德也出現受傷的情況。停賽前球隊只排在西區第九，勝率不到五成，這也讓兩人合體的威力受到了質疑。

里拉德(左)和麥凱倫(右)一起放棄世界杯為美國隊出征的機會，就是想在本季打出好成績，但兩人合作第7年還是沒能有較大的突破。 美聯社資料照片
里拉德(左)和麥凱倫(右)一起放棄世界杯為美國隊出征的機會，就是想在本季打出好成績，但兩人合作第7年還是沒能有較大的突破。 美聯社資料照片

最後則是火箭，交易雖然拆散了哈登與保羅，但也因此迎來了衛斯布魯克，讓休士頓的明星後場組合昇級為MVP連線。雖然兩人的聯手，看起來是最耀眼的鑽石組合，球隊也搶占西區第六，在前述的戰力評比之中更高居第三名的位置。然而，這個組合並沒有如預期一般順暢，畢竟先前的哈羅聯線曾讓火箭打上西區第一。

從數據上來看，這一季兩位MVP在場上時總是各自閃耀，只有獨立帶隊時才有好效率。即使曾是隊友，再聚首仍需要更多磨合，因為兩人都已經嚐過一夫當關的滋味。究竟誰才是新球隊的老大，這樣的問題，無論場內外都需要重新定位。在那之前，貿然把這兩個核彈頭擺在一起，先得小心內爆會不會立刻傷到自己人。

綜合來看，傷勢是本季影響這些明星後衛組合的最大因素，不只打散了勇士浪花兄弟及巫師雙槍，也連帶影響了拓荒者本季的戰績表現。至於交易則是讓暴龍雙璧被迫拆夥，但卻讓火箭形成MVP的全新組合。不過，火箭這一組人若是無法改變爭老大的心態，恐怕很快也會像巫師雙槍一樣傳出不和，不只影響戰績，也會讓他們走上分手的命運。

哈登 衛斯特布魯克 柯瑞 里拉德 湯普森

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