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NBA／勇士冠軍班底 賣房有望賺千萬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李文斯頓。 法新社
李文斯頓。 法新社

去年夏天遭勇士隊釋出的NBA退役老將李文斯頓（Shaun Livingston），雖已卸下球員身分，但有機會靠房產增加收入，他已決定出售位於普拉亞德爾雷（Playa del Rey）的房子，定價195萬7千美金（約5851萬台幣）。

這棟兩層樓建築物採現代風格，1952年建造，面積約3400英呎，起居室附有壁爐，有3房、4套衛浴，主臥房還設有桑拿室，廚房有座中島，另設有游泳池、露台和後院。

34歲的李文斯頓在2004年以121萬7千美金買下這棟房產，之後就委託出租，每月可收到約6500到8450美金的租金；若順利出售，他光是差價就可賺進74萬美金（約2213萬台幣）。

身為伊利諾州籃球先生，李文斯頓2004年選秀會首輪第四順位受快艇隊青睞。2007年他受到嚴重膝傷，但球員生涯「下半場」在勇士找到歸屬，待過熱火隊、雷霆隊、巫師隊、山貓隊、公鹿隊、騎士隊和籃網隊的他2014年加盟勇士，在灣區的5個球季收穫3枚NBA冠軍戒。

勇士連續5年都進總冠軍賽，李文斯頓全部參與，但去年勇士不敵暴龍隊、錯過金盃，他7月遭釋出，9月宣布告別15年的NBA旅程。

勇士 NBA 快艇

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