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NBA／與韋德前嫌盡釋 葛登用寫歌調適落敗陰霾

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
葛登(右)與韋德。 美聯社
葛登(右)與韋德。 美聯社

葛登（Aaron Gordon）近日他發行饒舌新歌《9 OUT OF 10》談灌籃大賽亞軍，但並不代表他和韋德（Dwyane Wade）宣戰，實際上他與韋德日前也聊過，頗有前嫌盡釋的味道，寫歌也幫助葛登調適灌籃大賽後的心情。

葛登今年再度叩關灌籃大賽金盃不成，最終飲恨不敵熱火隊瓊斯（Derrick Jones Jr.），評審之一的韋德則遭受跑票罵名，葛登則在近日推出的新歌中挖苦韋德。

韋德隔天以推特回應，葛登應該將「9/10」註冊商標。葛登接受《SportsCenter》訪問則笑說，自己是半信半疑，但這也代表韋德並不在意歌詞的內容，「這很酷，我跟韋德我們彼此也稍微聊過，他告訴我他喜歡這首歌，我也告訴他我喜歡他的酒，一切都很棒。」

葛登表示，寫歌也幫助他走過這段經歷，純粹以自己的觀點抒發感受，「我談了很多關於灌籃大賽的看法，我也覺得這是很有趣，且負有創意的方式，告訴大家我經歷過的想法和感受。」

韋德 葛登

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