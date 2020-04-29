NBA／兩大因素考量 聯盟傾向新球季延後登場

目前NBA復賽仍有多項變數，為了讓本季有更多緩衝時間，以及讓下季球迷重返球場，ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，聯盟目前強烈希望2020-21球季能延後登場。

自3月12日NBA爆發首例新冠肺炎確診案例後，賽事全面停擺至今，聯盟原先計畫期望在美國勞工節（9月7日）前能讓球季告一段落，但5月8日才開放訓練設施，目前復賽時間、細節也成未知，新球季推遲情況恐難避免。

沃納羅斯基則表示，目前聯盟的確傾向將新球季向後延，一部分原因是如此一來，在疫情控制下，觀眾進場機率相對樂觀，「畢竟若是照以往時間登場，大約在10月中旬左右，球迷進場可能性並不大。」

另一項原因是能為本季剩餘賽事爭取更多時間，也是聯盟希望看到的，沃納羅斯基說：「並不僅僅是幾個月後或單就這季來看，而是接下來2、3年，甚至4年都要調整。」