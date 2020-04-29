NBA／無緣季後賽 柯爾：勇士隊已經休季

即便聯盟告知5月8日起能重啟訓練場館，但無緣季後賽的勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）表示，球隊已經進入休季狀態，球團對於例行賽復賽也是興趣缺缺。

柯爾表示，上周總管麥爾斯（Bob Myers）以及全隊舉行過線上會議，但多半是交代聯盟最新動態，感覺就像休季時的例行會議，「我和教練團隊也已經著手球員評估，休季計畫，簡單來說我們已經進入休季狀態。」

柯爾透露，每支球隊會針對戰績，對現狀採取不同動作，有些球隊已經透過視訊會議和在訓練師的協助下展開訓練，有些則忙於幫助球員找訓練場地，而例行賽15勝50負戰績墊底的勇士隊，已向球員表明不會為賽季重啟有特別規劃。

「但對我們而言狀況不同，我們已經無緣季後賽，等於球季結束了。」柯爾表示，或許有可能聯盟會希望他們打幾場例行賽，但考量到球隊傷兵問題，「現在就是朝休季的方向走，不會再參與更多。」

柯爾指出，這段期間也是勇士教練團審視過去的表現，決定未來的難得機會，「特別是我們歷經了不可思議的五年，但今年則寫下聯盟最差戰績，這六年來教練團、球團看盡興衰，很難得有機會能坐下來檢視這一切。」