NBA／擬定嚴格防疫措施 湖人與市長協商提前開放場館

聯盟宣布開放球團於5月8日起可以回到訓練場館，但加州最快在5月15日才解除居家禁令，湖人隊與洛杉磯市長協商，並擬定比聯盟更嚴格的防疫細節，盼能提前獲准開放訓練場館。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）以及主帥佛蓋爾（Frank Vogel），昨日與球員舉行視訊會議，告知球員一旦湖人隊訓練中心（UCLA Health Training Center）能提前開放，必須遵循的細節，包括進訓練中心前，必須先在自駕車輛中測量體溫，並接受專業醫療人員的詢問過後，才能放行進入訓練場館。

湖人隊將會提供球員相關的防護裝備，進出場館必須配戴口罩和手套，且每一位球員的專屬球僮也必須配戴手套以及消毒過的球鞋進場，場內也有會消毒站。

重訓室會重新規劃，將器材的間距拉大，球員餐廳從自助餐改為個人套餐形式。訓練時間也必須錯開，球員將會拆成四人一組，每個人擁有自己的半場，一次訓練90分鐘為限，結束後會進行消毒清潔，訓練內容則是個人技巧和調整為主，不得有肢體接觸。

不過湖人隊目前並未要求不在洛杉磯的球員歸隊，屆時訓練設施開放後，球員可自主返回訓練；但據內部消息指出，球員非常迫切希望邁開復賽的第一步。