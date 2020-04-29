NBA／次文化代表人物 羅德曼的影響力不只於籃壇

「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）在1996年出版自傳《盡情使壞》（Bad As I Wanna Be），執筆ESPN資深作家基翁（Tim Keown）在喬丹（Michael Jordan）《最後一舞》上映之際，與羅德曼相處的點滴湧上心頭，表示喬丹或許是籃壇第一人，但羅德曼可以說是次文化的代表人物，對籃球無感的人，卻會關心羅德曼。

基翁在為期兩周貼身採訪羅德曼的行程，從等待羅德曼進行指甲彩繪玫瑰粉指甲油作為開場，坐上羅德曼法拉利名車副駕，基翁心中僅有一個念頭，「『超現實』是唯一能形容的字眼。」

基翁表示，羅德曼的體能驚人，即便是30歲，但在一夜狂歡後，隔天仍然可以打40分鐘、抓15籃板，他曾連續七季高居聯盟籃板王，36歲效力公牛隊時，在單季出賽80場、場均上場近36分鐘，反觀柯瑞（Stephen Curry）場均上場36分鐘則是25歲。

而作家懷德曼（John Edgar Wideman）形容羅德曼的打法是驚世駭俗，羅德曼從不在乎是打什麼位置，像是公民執行義務，骯髒鄙事從不拒絕，與喬丹光芒四射的形象相反，但在羅德曼內心深處卻是充滿不安全感、懷疑自我與害怕失去。

羅德曼會刻意製造出訓練不積極的假象，但其實他是以即興訓練方式，隨機至不同的健身中心訓練，抓了一條毛巾就開始訓練，他的現身總是會讓運動中心的櫃台小子瞠目結舌，也沒人知道他的菜單。

基翁表示，喬丹或許是史上最偉大的球星，影響力遍及全球，是籃壇先鋒也是推廣者；然而戴滿鼻環、耳環，全身刺青以及髮色變幻莫測的羅德曼，恰好體現了公牛隊的流行文化。當今同志仍在陽剛運動中視為禁忌，但早在20年前，羅德曼就表態支持同志。

「他是次文化體壇明星的第一人，擁抱同志文化，染起象徵著愛滋病紅絲帶的一頭紅髮。他探討體壇名人從未談論的議題，包括無助和年輕人的徬徨。」基翁說：「對籃球無感的人，也會關心羅德曼。」