快訊

520人事調整 我國將出現史上首位女性駐美代表？

香港風暴將至：瘟疫中被提前的「一國兩制終局」？

NBA／次文化代表人物 羅德曼的影響力不只於籃壇

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）在1996年出版自傳《盡情使壞》（Bad As I Wanna Be），執筆ESPN資深作家基翁（Tim Keown）在喬丹（Michael Jordan）《最後一舞》上映之際，與羅德曼相處的點滴湧上心頭，表示喬丹或許是籃壇第一人，但羅德曼可以說是次文化的代表人物，對籃球無感的人，卻會關心羅德曼。

基翁在為期兩周貼身採訪羅德曼的行程，從等待羅德曼進行指甲彩繪玫瑰粉指甲油作為開場，坐上羅德曼法拉利名車副駕，基翁心中僅有一個念頭，「『超現實』是唯一能形容的字眼。」

基翁表示，羅德曼的體能驚人，即便是30歲，但在一夜狂歡後，隔天仍然可以打40分鐘、抓15籃板，他曾連續七季高居聯盟籃板王，36歲效力公牛隊時，在單季出賽80場、場均上場近36分鐘，反觀柯瑞（Stephen Curry）場均上場36分鐘則是25歲。

而作家懷德曼（John Edgar Wideman）形容羅德曼的打法是驚世駭俗，羅德曼從不在乎是打什麼位置，像是公民執行義務，骯髒鄙事從不拒絕，與喬丹光芒四射的形象相反，但在羅德曼內心深處卻是充滿不安全感、懷疑自我與害怕失去。

羅德曼會刻意製造出訓練不積極的假象，但其實他是以即興訓練方式，隨機至不同的健身中心訓練，抓了一條毛巾就開始訓練，他的現身總是會讓運動中心的櫃台小子瞠目結舌，也沒人知道他的菜單。

基翁表示，喬丹或許是史上最偉大的球星，影響力遍及全球，是籃壇先鋒也是推廣者；然而戴滿鼻環、耳環，全身刺青以及髮色變幻莫測的羅德曼，恰好體現了公牛隊的流行文化。當今同志仍在陽剛運動中視為禁忌，但早在20年前，羅德曼就表態支持同志。

「他是次文化體壇明星的第一人，擁抱同志文化，染起象徵著愛滋病紅絲帶的一頭紅髮。他探討體壇名人從未談論的議題，包括無助和年輕人的徬徨。」基翁說：「對籃球無感的人，也會關心羅德曼。」

羅德 喬丹 公牛

延伸閱讀

NBA／得到喬丹私人電話 紀錄片拍攝者：最大尊重

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

NBA／登門拖羅德曼去練習 紀錄片導演：喬丹抓他鼻環

NBA／無緣參與喬丹巔峰 楊恩看紀錄片驚呼連連

相關新聞

看走眼錯估喬丹實力 佛雷瑟不該被撻伐

如果你現在問一名年紀在30歲上下的NBA球迷，誰是地表上最強的NBA球員？答案可能會是詹姆斯(LeBron James)、已逝的布萊恩(Kobe Bryant)，還有一兩名20來歲的毛頭小伙可能會說是

NBA／尼克首回顧林來瘋 林書豪拍片鼓勵捐款助紐約

尼克地方轉播單位《MSG Network》在本周5天，將連播5場「林來瘋」經典戰役，紐約媒體也解讀這是在林書豪當年離隊，與老闆多蘭（James Dolan）關係破裂後，球隊釋出善意讓「林來瘋」歷史首度

NBA／找到更好狀態 威廉森自認作好復賽準備

今日（28號）的「NBA與你同在」直播中，主持人強森（Ernie Johnson）訪問到了重量級來賓，鵜鶘狀元威廉森（Zion Williamson）談及，自己傷癒歸隊後才正漸入佳境，卻遇到疫情導致賽

NBA／次文化代表人物 羅德曼的影響力不只於籃壇

「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）在1996年出版自傳《盡情使壞》（Bad As I Wanna Be），執筆...

NBA／得到喬丹私人電話 紀錄片拍攝者：最大尊重

《ESPN》紀錄片「最後之舞」在全球都重燃對公牛王朝著迷熱潮，而之所以留下如此珍貴的影像紀錄，要歸功當初提拍攝點子並帶領團隊實際跟拍的湯普森（Andy Thompson），也就是勇士射手K‧湯普森（K

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

喬丹（Michael Jordan）在《最後之舞》紀錄片中，許多年後談到活塞「壞孩子軍團」還是咬牙切齒，也說無論如何都認為湯瑪斯（Isiah Thomas）是個混蛋。 而湯瑪斯最近發言顯然也不會

NBA／收看昔日敗仗重播 詹皇籲大家別在家學自己傳球

NBA官方昨日（27號）重播經典賽事是2013年東區冠軍賽第2戰，詹姆斯（LeBron James）與喬治（Paul George）上演精彩飆分戲碼外，前者也有記精彩滯空挺腰傳球，藝高人膽大地越過2位

NBA／京奧「救贖隊」意義重大 韋德著手製作紀錄片

1992年巴塞隆納奧運上的「夢幻隊」由NBA頂級球星組成，奠定美國世界籃壇霸主地位外更將籃球風潮推廣至全球，之後美國在2002年世錦賽與2004年雅典奧運灰頭土臉嚐到敗仗滋味，直到2008年北京奧運「

NBA／登門拖羅德曼去練習 紀錄片導演：喬丹抓他鼻環

《ESPN》紀錄片「最後之舞」國外搶先推出最新第3與4集，公牛第2次3連霸功臣之一的羅德曼（Dennis Rodman）也登上舞台。 行為放蕩不羈的他來到隊上，最終靠著「禪師」傑克森（Phil

NBA／無緣參與喬丹巔峰 楊恩看紀錄片驚呼連連

1998年9月19號才出生，意謂著老鷹新星楊恩（Trae Young）還在媽媽肚子裡時，喬丹（Michael Jordan）就率領公牛完成「最後之舞」，拿到2度3連霸最後一座總冠軍。 雖然沒有辦

NBA／與高中隊友西蒙斯重逢 76人菜鳥感念對方支持

雖然庫馬傑（Christ Koumadje）只是NBA菜鳥，而西蒙斯（Ben Simmons）已經有4年聯盟資歷，且更有2度入選全明星賽的耀眼成績，但其實2人過去曾就讀同所高中，只是因為庫馬傑就讀4年

NBA／親戚也染疫過世 畢斯利更感同身受唐斯喪母心情

母親賈奎琳（Jacqueline Cruz-Towns）因染上新冠肺炎不幸病逝，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）得到來自各方鼓勵與支持，事實上隊友後衛畢斯利（Malik Beasl

熱門新聞

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

NBA／登門拖羅德曼去練習 紀錄片導演：喬丹抓他鼻環

NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

NBA／無緣參與喬丹巔峰 楊恩看紀錄片驚呼連連

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

NBA／憶當年和柯爾要簽名 湯普森：他擺架子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。