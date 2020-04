看走眼錯估喬丹實力 佛雷瑟不該被撻伐

如果你現在問一名年紀在30歲上下的NBA球迷,誰是地表上最強的NBA球員?答案可能會是詹姆斯(LeBron James)、已逝的布萊恩(Kobe Bryant),還有一兩名20來歲的毛頭小伙可能會說是可以在中場隨便一丟就進球的柯瑞(Steph Curry)。

你若是在美國問一些現年60歲以上的老球迷同樣問題,那麼答案可能會是「大帥」張伯倫(Wilt Chamberlain)、和他長期對抗的羅素(Bill Russell)或甚至晚一期的「天鉤」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)。反正每一個年代的球迷在心中都有自己認定的那個最強球員。不管拿什麼數據出來、秀該球員得到多少總冠軍盃,到底最後誰最強,這答案永遠都無法有正解,只有爭辯罷了。

ESPN在4月19日首播了以「大帝」喬丹(Michael Jordan)為首的芝加哥公牛隊紀錄片,名為「最後一支舞」(The Last Dance),該片分為十集,將分多周播映,而4月19日首播第一、二集,該片上映正是好時候,美國國內目前正大多數人居家隔離,又沒有任何現場球賽可看,運動迷閒的只能玩玩網上虛擬夢幻運動「Strat-O-Matic」,要不然就在各體育台游看歷史紀錄球賽,因此最後一支舞的上映,加上是談芝加哥公牛隊和喬丹,收視率相當不錯。

當然這畢竟是想要營造成電影或電視集的運動紀錄片,想敘述喬丹從一開始剛進NBA不被看好,到後來如何披荊斬棘、克服困難,最後降妖除魔拿到多次總冠軍,紀錄片中起初引用了在喬丹剛進NBA時期,幾位當時的NBA前輩是如何的不看好他,其中還包含1984年時,採訪當時已經退休但輩分尊榮的前紐約尼克隊鐵衛佛雷瑟(Walt Frazier)。

受當時的NBA還是一片看(身)高不看(球季)全能氣氛下,佛雷瑟在1984年受訪評論喬丹時,認為他沒有7呎身高,是無法帶領球隊(更上一層樓)的,當然佛雷瑟並不是當時唯一不看好喬丹的,在1980年代期間,天鉤賈霸還沒退休,NBA幾乎都是長人主宰籃框,佛雷瑟當時受訪說的話其實沒有不妥,不過在現今社群和與論界方面卻引起了撻伐,有年輕的球迷甚至還問佛雷瑟是甚麼咖?

以現在的角度來看,佛雷瑟(左)眼光算是很差,但其實喬丹(右)也好不到哪裏去,才會在選秀會上選出布朗這樣的水貨狀元。 1999-00 Upper Deck 球員卡

對NBA歷史稍微了解的人大概都知道佛雷瑟,即使到現在已經70好幾了,佛雷瑟的穿著到今日依舊是走在NBA球員間的潮流,目前擔任紐約尼克隊轉播評論員的他,每次一站在鏡頭前,一襲穿著就是要「瑟(色)不驚人、死不休」!常常一身全橘色西裝、全紫西裝、或是豹紋西裝的服飾簡直就是個老騷包。

老佛的聲音算是少見的輕柔與滑順,就像他的轉播風格一樣,如紳士般的妙語如珠,他也有許多獨有的急智轉播描述口語,例如swish and dish (靠著妙傳的輕鬆得分)、Melo is procolating (甜瓜切入上籃) 、slicing and dicing (華麗胯下運球後的上籃)、wheeling and dealing等口訣。

本文在幾年前多次前往尼克主場MSG採訪林書豪(當時是夏洛特黃蜂隊)比賽時,佛雷瑟是唯一尼克球團或相關媒體人員主動前來與亞裔記者問候話家常的,相當親善、一點架子都沒有。

這些年戰績爛到可憐的尼克隊,在史上唯二奪得的冠軍盃分別是在1970年和1973年,恰巧佛雷瑟當時正是先發控衛與奪冠的主要角色之一,帶領喬丹和公牛隊奪冠的大鬍子教練傑克森(Phil Jackson)當時也是尼克隊的一員,不過他的地位不如佛雷瑟,只是配角一名。更巧合的是當時兩次總冠軍系列賽,從西區出線爭冠的都是洛杉磯湖人隊,而且隊裡都有張伯倫,因此佛雷瑟是真正與張伯倫有場上纏鬥過,知道他厲害的過來人,因此在他心中和那個年代認為張伯倫、賈霸才是他心中地表上最強的籃球員。

佛雷瑟在1984年講的話(指不看好喬丹),在36年後聽起來是真的很刺耳也很不合時宜,但我們必須要了解一代人、說一代話、做一代事,就好像40多歲的筆者認為喬丹是神、20、30歲的年輕球迷認為詹姆斯是介於神與獸之間的結合,都是一樣的道理,我們其他的人也都必須接受與尊重。