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NBA／憶當年和柯爾要簽名 湯普森：他擺架子

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
勇士隊球星湯普森（左）透露與現任勇士教頭柯爾（右）要簽名的小故事。 歐新社
勇士隊球星湯普森（左）透露與現任勇士教頭柯爾（右）要簽名的小故事。 歐新社

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）《最後一舞》（The Last Dance）紀錄片上映，在聯盟吹起懷舊風，現役球星紛紛回顧當年「追星」點滴。勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）就透露與現任勇士教頭柯爾（Steve Kerr）要簽名的小故事。

湯普森於1998年在公牛隊與拓荒者隊賽後等待簽名的影片在去年8月意外曝光，當年僅是7歲小男童的他，因父親老湯普森（Mychal Thompson）的緣故，得以在球員休息室外排排站，索取喬丹和皮朋（Scottie Pippen）簽名。

那是湯普森人生首度和喬丹面對面，多年後他也成為球星，在《最後一舞》第3、4集播映後，湯普森甚有感觸，在Instagram分享22年前的影片，並描述1998年第一次見到喬丹的經過。

湯普森寫道，「身為一個小男孩，當時見到喬丹和皮朋是如此尊敬我的父親，給我和兄弟們簽名，那一刻我覺得他是全世界最酷的父親。」

湯普森還在文末附註，當時和柯爾要簽名時，柯爾還擺架子，說要像他一樣，三分球命中率有4成5才能拿簽名；儘管湯普森隨後修掉此段敘述，但仍讓球迷們會心一笑。

湯普森 喬丹 柯爾

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