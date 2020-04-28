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NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
兩個月前的NBA灌籃大賽，名列亞軍的葛登（Aaron Gordon）仍舊耿耿於懷。 歐新社
兩個月前的NBA灌籃大賽，名列亞軍的葛登（Aaron Gordon）仍舊耿耿於懷。 歐新社

兩個月前的NBA灌籃大賽，名列亞軍的葛登（Aaron Gordon）仍舊耿耿於懷，近日他發行饒舌新歌《9 OUT OF 10》，再度諷刺評審韋德（Dwyane Wade）只給他9分，而非滿分的十分。 

對於葛登寫歌挖苦，韋德則幽默以對，表示葛登應該將「9/10」註冊商標。

葛登在今年的灌籃大賽瓊斯（Derrick Jones Jr.）鏖戰至加賽，在最後飛躍226公分高的長人佛爾（Tacko Fall）的一灌僅得47分，包括名人堂成員皮朋（Scottie Pippen）、《黑豹》男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）以及韋德都給他9分，最終葛登以1分差抱憾而歸，硬是和灌籃大賽的10萬美元冠軍獎金擦肩。

數位評審透露比賽應該是平手，但有人跑票，被認為是偏袒熱火瓊斯的韋德成為眾矢之的，葛登也自認應該值得一座冠軍，且表示未來不會再參加灌籃大賽。

尚未釋懷的葛登在推出的新歌中抒發情緒，「十分之九，你應該修一下鏡片。十分之九，我原本可以為家人買輛賓士。十分之九，你要怎麼補償我？」

被點名的韋德則在隔天以推特回應，葛登應該將「9/10」註冊商標，「他可以從中獲利，這是我免費的建議，不收任何費用（畢竟我讓他損失了100萬美元）。」

葛登 韋德

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