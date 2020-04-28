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NBA／湖人也要紓困？ 借貸460萬美元挨批後歸還
豪門如洛杉磯湖人隊受困於這波疫情，向美國政府申請紓困方案，並獲得460萬美元（約台幣1.39億元），然而在得知薪酬保障計畫 （PPP，Paycheck Protection Program）基金耗盡後，湖人隊旋即將款項歸還。
薪酬保障計畫 （PPP，Paycheck Protection Program）是美國聯準會針對員工不超過500名的中小型企業，總額達3490億美元的紓困計畫，而湖人隊是第一波紓困核准企業。
然而在美媒報導有多家知名大型企業佔走紓困計畫額度，且在短短兩周內紓困基金就耗盡，導致數以千計的中小型企業倒閉後，湖人隊在今天發布聲明，表示已經退還紓困款項。
湖人隊在聲明中表示，球隊的確符合薪酬保障計畫資格，且已經收到借貸款項，「但在我們得知紓困基金耗盡後，我們迅速將款項歸還，給更需要幫助的企業。湖人隊也承諾會繼續協助我們的員工和社群。」
該紓困方案是美國在4月推動的史上最大規模紓困案「CARES Act」其中一部分，總值達2.2兆美元，包括美國知名連鎖速食餐廳「Shake Shack」、美國最大汽車零售商Autonation等至少13家企業，都在得知基金耗盡後宣布會歸還款項。
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