NBA／球團憂心疫情再起 聯盟重啟訓練場館延後1周

原先傳出聯盟5月1日將允許球隊開放訓練設施，但包括亞特蘭大老鷹隊就率先對疫情感到憂心，加上各州解除居家隔離禁令時間不一，聯盟28日宣布將開放訓練設施時間延後一周，宣布自5月8日起可開放訓練場館。

聯盟向各隊發送的16頁備忘錄中，羅列多項球隊開放訓練設施所需遵守細節，包含一次僅能容許4名球員、1名球團人員監控，且教練不得與球員共處訓練，另在球場內也必須保持12英尺（3.6公尺）的社交距離。

事實上，喬治亞州率先在本月24日起解除居家隔離禁令，公共24小時運動中心以及健身中心都已經開放。早在先前5月1日場館開放消息一出，多隊球隊總管就反應，許多球員詢問能否飛到喬治亞州，或者進到老鷹隊場館訓練。

基於憂心疫情反彈，老鷹隊在NBA宣布5月8日開放場館前，率先表明會靜候州內解除禁令變化，再決定是否逐步開放場館。老鷹隊總管席列克（Travis Schlenk）表示，「我們將會靜候州內的變化數周，如果結果是正向的，我們就會逐步開放場館，如果反應是負面的，那麼會確保球團人員和球員的健康。」

除此之外，多支球隊也憂心此政策純粹是商業政治考量，而非專業醫療建議，也有數隊提及提及備戰期不一問題。

尚未解禁的地區，聯盟表示會尋求解決方案，有限度讓球員回到場館。目前尚未鬆綁禁令的州政府包括洛杉磯、紐約、波士頓以及費城，也在等待聯盟的配套方案。