「運球教科書」湯馬斯 控球藝術的領航員

NBA停賽後流行「考古」、「懷舊」，把NBA人物、故事、傳奇拿出來重溫舊夢了解歷史，創造人物故事感染人心。

最近言論火力四射，不斷影射「籃球之神」喬丹並非史上最偉大球員的「運球教科書」湯馬斯(Isiah Thomas)，80年代還曾經聯手一票球星在NBA明星賽抵制喬丹，刻意不傳球給他，兩人從生涯顛峰就結下樑子。

喬丹甚至在1998年公牛紀錄片「最後一舞」中公開揚言：「不管你怎麼看，以前的湯馬斯就是個渾蛋」。喬丹和湯馬斯之間恩恩怨怨顯示，80年代NBA湯馬斯是一張王牌，喬丹也像神一般存在，兩人王不見王，這場世仇即使過了30幾年，兩人都很難放下。

湯瑪斯(左)曾率領杜馬斯(中)、藍比爾(右)等「壞孩子兵團」成員兩度拿下NBA總冠軍。 2017-18 Panini 球員卡

有一種說法，1992年NBA球員登上奧運舞台，美國男籃「夢幻球隊」在NBA 執行長史特恩推動下成了NBA全球化偶像。當年正值生涯顛峰湯馬斯成為NBA美國男籃最大遺珠。入選的是爵士控球史塔克頓，比數據、比分量、球星光環+榮耀，湯馬斯都沒有落選理由，據說這就是喬丹當年統治NBA影響力和復仇。

湯馬斯在80年代，他的控球技巧、胯下運球變速變向、超凡持球能力和單打、投籃工夫，簡直就像「神」一般存在。活塞二連霸帶隊領袖和核心球星就是湯馬斯，一對一單打能力、出色投籃、以小搏大能力，賺取犯規一如當代火箭後衛哈登。

湯馬斯身高185公分，他最特別也最與眾不同的是控球、持球和反覆胯下運球的變速變向技巧，在80年代NBA簡直就是「傳奇經典」，前所未見。NBA從70-80年代沒有一個矮個子球員能像湯馬斯這樣控球、變速、變向突破，利用運球和控球就能把防守球員耍得團團轉，「腳踝終結者」控球始祖就是湯馬斯。

如果說J博士是把扣籃、飛行能力、技能帶到NBA的創始者，喬丹就是把扣籃、飛行、滯空能力行銷全球，改變籃球世界的那個人。談起控球、運球、花式胯下運球變速變向能力，湯馬斯就是「運球教科書」創始者，他的控球方式和能力，一對一單打技巧和變速、變向突破，不但改變NBA，影響全世界，甚至改變了籃球運動傳統和訓練模式。

湯馬斯華麗的運球技巧讓籃球運動不再全是長人的天下，同時也讓比賽變得更加流暢好看。 1992-93 Fleer 球員卡

後來的哈達威(Tim Hardaway)，艾佛森(Allen Iverson)、柯瑞(Stephen Curry)、厄文(Kyrie Irvng)都師承湯馬斯，這些身高在190公分以下矮後衛除了精湛投籃技藝，他們能在NBA呼風喚雨，改變比賽，領導球隊超能力基礎就是不可思議的「控球工夫」。

哈達威、艾佛森、厄文都以精湛、讓人無法捉摸控球技巧和突破著稱，柯瑞則是以史上最可怕投籃和出手距離為底子，輔以出色控球和變速、變向能力，為控球後衛開啟不同視窗，逐漸改變籃球傳統和矮個子球員生存要件。這種不可思議又難以捉摸的控球方式、技巧，最早源自於80年代湯馬斯。

在湯馬斯之前控球能力最讓人嘆為觀止的是70年NBA巨星，已經英年早逝「手槍」馬拉維奇，馬拉維奇身高195公分，出色控球能力和哈林籃球隊般的雜耍特技經常騙得防守球員團團轉，馬拉維奇的投籃也是經典，他就像是早期的柯瑞，無限射程、精準犀利，還擁有令人眼花撩亂的控球特技。

回顧NBA控球後衛蛻變歷史，「運球教科書」湯馬斯可以說就是籃球控球藝術領航員，透過湯馬斯控球詮釋、啟發和特異功能展現，哈達威的胯下、換手運球突破成為招牌，艾佛森的連續胯下運球和變向成了球迷最愛，厄文的控球、突破、人球一體甚至到了爐火純青，無人能擋境界。

馬拉維奇開啟NBA的傳球藝術，湯瑪斯則是運球藝術的領航員。 2001-02 Upper Deck球員卡

喬丹vs.湯馬斯30年前私人恩怨還在延續，湯馬斯不喜歡喬丹，喬丹更不喜歡湯馬斯，但兩人在NBA歷史和籃球史上，在各自領域的表現和影響力都是偉大傳奇，也都像神一般難以撼動。