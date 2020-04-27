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NBA／英雄惜英雄 伍茲難忘喬丹求勝慾望
受新冠肺炎影響，全球體壇賽事紛紛受影響，NBA「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後之舞（The Last Dance）」成為體育大事之一，連高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）都被影響。
伍茲受訪時透露，有次公牛和尼克隊交手，他期間和喬丹就曾碰面好幾天，這段回憶一直長存他心中，「我和他玩了幾天，我能深刻感受到那種心理狀態，我能感同身受，感受到（喬丹）強烈的求勝慾望。」
兩名不同運動的指標球星私交甚篤，喬丹已退役多時，今年入選高球名人堂的伍茲仍在球場努力，去年摘下名人賽冠軍的「老虎」也認為，喬丹和自己各有優勢，他接受《高爾夫文摘（Golf Digest）》訪問時說：「我認為，他比我更有鬥志，但有些時候我也很有求勝慾望。」
去年他摘下相隔11年的大賽金盃，寫下東山再起勵志故事，喬丹受訪就曾形容，伍茲奪冠堪稱體壇最偉大的復出勝利故事。
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