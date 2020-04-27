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NBA／生命並非向錢看 希爾：人命比籃球寶貴

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
希爾(左)。 美聯社
希爾(左)。 美聯社

公鹿隊在NBA全面停賽前戰績傲視各隊，但今年賽季受新冠肺炎影響，何時復賽仍是未知，後衛希爾（George Hill）更認為「生命誠可貴」，人命遠比可能迎接的總冠軍金盃寶貴。

受新冠肺炎衝擊，NBA從美國時間3月11日開始停賽，聯盟中不但有多支球隊的隊職員確診，連希爾妻子的祖母也一度染疫，最終雖是戰勝病魔，但全球確診數已逼近300萬例，其中有3分之1在美國，成這波全球流行病的首要重災區。

希爾認為，比起聯盟復賽，現在有更多需要擔心的事，自己對於復賽的想法是「一半一半」，他透過電話訪問說：「生命比賺錢更重要。是的，身為競爭者和運動員，我們希望這個球季仍能上場，但如果更多生命會處於危險之中，我就不會在乎這個球季。」

先前就曾強調健康第一的希爾重申，生命比籃球更加寶貴，「如果聯盟取消這一季，身為選手，我會失望，但我們無計可施；如果復賽，我很期待重回賽場，我們有很特別的旅程要走，我也願意去完成。」

希爾再次強調，健康和安全是本季的首要任務，相信若是本季喊卡，球迷也能諒解。「我們有很多球迷，不只是公鹿球迷，還有很多NBA球迷。」他提到，NBA球迷雖多，但世界卻也更遼闊，若復賽的代價是讓賠上健康和安全，他不用願意用如此方式賺錢，「我成長過程不是向錢看，我也不會用錢來定義我的生活，而是用快樂、安全和可以享受生活、長時間活下去來定義。」

NBA 公鹿 George Hill

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