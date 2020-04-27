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NBA／取消賽季會很失望 康納頓：但公鹿能保有競爭力

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
康納頓(右)與安戴托昆波。 美聯社
康納頓(右)與安戴托昆波。 美聯社

本季因身為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）重訓好搭檔而得到不少關注的公鹿前鋒康納頓（Pat Connaughton），近日被問到若是賽季就這樣取消會做何感想，他直言會非常失望，但也相信公鹿已建立起球隊文化，成為一支能夠多年都擠身爭冠行列的球隊。

受到新冠肺炎影響，NBA自3月12日起全面停賽，而在停賽前，公鹿打出傲視全聯盟的53勝12負戰績，外界也看好他們有極大機會能夠衝擊總冠軍，但現在全球體壇幾乎都受到疫情影響而停擺，NBA也傳出賽季直接取消的可能性。

「我會非常失望。」康納頓談到賽季可能取消的感想，「我認為這段時間最難熬的部分原因就在於不確定性，我們不確定是否會復賽，若是在休季期，你知道下一季會盡快回歸，你有時間去安排想去的地方。我想說的是，不論從什麼角度來看，取消賽季都不是我們想看到的。」

康納頓透露，自己曾被人問過類似問題，他們認為取消賽季對公鹿來說很傷，因為公鹿本季打得很好，更是有機會衝擊冠軍的球隊，「我想說的是，我們所有人都相信，大家是為了更遠大的目標在努力，我們建立起球隊文化，建立了一支能夠多年己身爭冠行列的球隊。」

公鹿 NBA Giannis Antetokounmpo

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