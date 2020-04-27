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「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

NBA／出賽四戰就遭遇手傷 柯瑞：讓我成為更好的人

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
勇士球星柯瑞。 歐新社
勇士球星柯瑞。 歐新社

日前勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）與「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）夫妻檔一起開直播，期間談到柯瑞在受傷期間的心路歷程，柯瑞坦言在剛受傷時心情有些抑鬱和痛苦，不過陪伴他度過這次低潮的妻子艾耶莎（Ayesha Curry）補充說，「這也讓他成為一個更好的人。」

本季勇士面臨陣容「大風吹」的考驗，杜蘭特（Kevin Durant）選擇轉披籃網隊戰袍，射手湯普森（Klay Thompson）則因傷本季報銷，原本勇士寄望柯瑞能夠帶領球隊，卻在出賽第四戰就遭逢左手掌骨折的考驗，但他沒像其他人碰到傷病就陷入沮喪。

「事實上，我很喜歡這一切。」柯瑞在直播上說，「我的意思是，說實話這很奇怪，進入新球季時我準備向那些說我們今年是重建年的人證明，他們說的是錯的，但在四場比賽後我就受傷了，這讓我有點抑鬱和痛苦，不想要任何人甚至是家人在我身邊，因為我不得不暫時離開籃球。」

聽到柯瑞談到自己剛受傷的心情，一旁的艾耶莎感同身受，她一路陪伴丈夫度過這段艱難的復健時光，她補充說：「這讓他（柯瑞）成為一個更好的人。」

聽到妻子這樣說，柯瑞也表示贊同，「是的，這讓我更清楚的知道籃球有多棒，我在比賽中有多快樂，哪怕要面對季後賽和總冠軍的瘋狂競爭，但我絕對喜歡這個挑戰，這是毫無疑問的。」

柯瑞 勇士 韋德

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