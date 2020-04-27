NBA／字母哥配得上MVP 老湯普森：但我認為詹皇更該拿

湖人隊詹姆斯（LeBron James）與公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都是本季年度MVP呼聲極高的球員，勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）的父親老湯普森（Mychal Thompson）表示，兩人都配得上獎項，但他認為西區更具挑戰性，因此他覺得「詹皇」更應該得獎。

安戴托昆波去年幫助公鹿打出全聯盟最佳成績，儘管在季後賽鎩羽而歸，仍獲得評審青睞，擊敗火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）摘下MVP殊榮，本季在停賽前，公鹿仍以53勝12負的戰績傲視全聯盟，也讓外界認為他有望蟬聯獎座。

而「字母哥」本季最大競爭者可能就是湖人「一哥」詹姆斯，擺脫首季來到洛城卻遭逢傷勢困擾的他，成功扛起領袖位置，助隊繼2013-14年球季後再闖季後賽。

在停賽前，安戴托昆波先發57場，繳出場均29.6分、13.8籃板、5.8助攻，詹姆斯則是出賽60場，貢獻場均25.7分、7.9籃板、10.6助攻的成績。

老湯普森就被問到誰更應該奪得年度MVP獎項的問題，他說：「安戴托昆波顯然配得上這個獎項，如果他得到MVP，不會有任何的爭議，他確實配得上這座獎項，但詹姆斯打的是場硬戰，面臨的困境更多，因此我認為還是詹姆斯更應該得獎，因為西區是更艱難的分區。」