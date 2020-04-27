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NBA／怕球員在家荒廢訓練 黃蜂主帥笑説：想去偷看

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
黃蜂隊教頭博雷戈。 美聯社
黃蜂隊教頭博雷戈。 美聯社

受到新冠肺炎疫情影響，NBA仍在全面停賽階段，球員們也只能待在家中進行自主訓練，黃蜂隊總教練博雷戈（James Borrego）近日接受採訪時開玩笑說，自己一直想開車去球員家，偷看他們是不是真的在訓練。

NBA自從3月12日爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）傳出確診新冠肺炎的消息後，立即宣布全面停賽，隨後聯盟也要求各隊關閉訓練場館，球員只能待在家中，利用家中設施想辦法進行訓練。

隨著聯盟有意在5月1日起讓已解除居家禁令城市的球隊重啟場館，讓復賽似乎露出一絲曙光。雖然黃蜂在停賽前以23勝42負排名東區第十，距離第八的魔術有七場勝差，要挑戰季後賽難度極高，但黃蜂主帥博雷戈仍非常關心球員們的訓練，是否有努力維持身體狀態。

博雷戈接受視訊採訪時被問到，會不會擔心球員們整天打「要塞英雄（Fortnite）」等遊戲而忽略訓練和保持體態？他說：「事實上，我一直想開車出去，去球員們的家看看，遠遠的拍張照片，我想知道他們是不是真的有在訓練。」

當然偷看球員訓練只是博雷戈的玩笑話，「我覺得我們的體能訓練師做得很好，他們為球員因地制宜，制定了很好的訓練計畫，我們很多球員家中沒有籃球場等設施，很難保持打球的狀態，但我們只能利用更好的設施，為他們制定訓練計畫。」

博雷戈認為，在這段抗疫的期間，教練團能做的就是在精神上給予支持，因此教練團會時常傳訊息給球員，與他們保持聯繫，「我們不知道是否會復賽，如果會的話，我們需要球員們做好準備，用這段時間繼續進步。」

黃蜂 NBA 爵士

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