NBA／從未想過能為喬丹效力 華克：他改變我的人生

儘管本季離開待了八年的黃蜂隊，改披塞爾蒂克隊戰袍，明星控衛華克（Kemba Walker）仍感謝前老闆「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan），「是他改變了我在選秀之夜後的生活，我從未想過能夠為喬丹效力，他就像我的一位大哥一樣。」

2011年華克投入NBA選秀，在首輪第九順位被山貓隊（黃蜂隊前身）選中，展開他的職業生涯，在黃蜂效力的八年中，華克三度入選全明星，也在夏洛特奠定了自己成為聯盟頂級控衛之一的地位。

近期喬丹的紀錄片「最後一舞」陸續上映，華克也談到自己對前老闆的看法，「當我還是小孩時，我就看過喬丹的經典絕殺，當時我還在心中倒數著5、4、3、2、1，當時我心想，也想成為像他一樣的球員，他的出現改變了當時聯盟的比賽，讓比賽更具觀賞性。」

儘管離開待了八年的球隊，華克對於喬丹仍是滿滿的感謝，「是他改變了我在選秀之夜後的生活。我從未想過能為喬丹效力，還能和他建立很棒的友誼，他就像是我的一位大哥一樣，我很欣賞他也由衷感謝他，感謝他為我和家人做的一切，和在我的職業生涯中給予幫助，讓我成長。」