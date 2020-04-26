SBL／裕隆連吞2敗 李啟億：心態沒擺正
總冠軍賽連拿2勝，士氣正旺的裕隆隊第3戰卻以20分差距敗給台啤隊，今天第17季總冠軍賽第4戰又在拉鋸戰中以82：90吞敗，讓台啤取得3勝2敗的「聽牌」優勢，裕隆教頭李啟億坦言，自家球員「心態沒擺正」，讓對手有太多好的出手機會。
李啟億認為，第四節獨拿11分的台啤射手黃聰翰和替補上陣的黃泓瀚，本來都是球隊防守重點，但第四節台啤隊長蔣淯安犯滿後，先是讓黃泓瀚鉤射得手，再讓他搶到進攻籃板補進，黃聰翰則是19分有11分集中在決勝節，都是防守漏洞。
「蔣淯安下場後，正常台啤會亂一點，但被大瀚鉤射『髒進』，他是用手掌投，但敢去嘗試，進球我們也只能認了，這是他可以在台啤的價值。」李啟億另外點出，黃聰翰今天11次出手不算多，但進7球的把握度很高，有幾球讓他能有大空檔機會，也是下戰要修正的防守問題。
「小台」黃聰翰總冠軍賽前兩戰合計只拿5分，第3戰回神攻下17分，今天更是三分球5投4中轟進本土最高19分，教頭周俊三滿意說：「小台本來就是不錯的射手，有提醒他不要過於急躁，他前兩戰太想得分，這不是大好就是大壞，這兩場他有調整，先把空間拉大。」
周俊三強調，賽前就有提醒球員要打得有耐心，進攻要找到最好出手點，最終球隊也打出不錯內容，尤其團隊失誤僅3次，搶下關鍵的「聽牌」優勢。
台啤有機會周二（28日）的第5戰封王，裕隆若能延長戰線，第6戰將於周四（30日）舉行。
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