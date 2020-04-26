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NBA／安撫格林有妙招 柯爾不動口改動筆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
勇士隊格林(左)與教頭柯爾。 美聯社
勇士隊格林(左)與教頭柯爾。 美聯社

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）曾被鏡頭捕捉到說「我對格林（Draymond Green）覺得累了」，兩人也曾發生些衝突，不過勇士教頭透過訊息希望修補彼此關係，且是一封四頁的長信，最終也成功達成效果，展現待人處事的高EQ。

格林在NBA停賽期間上節目時回憶和教頭的尷尬關係，他說：「在那個時間點，我想說，如果他對我再多說些什麼，我就要爆發了。」

格林透露，柯爾當時一字未說，而是寫了封長達4頁的信給他，「今天我不能說信上寫了什麼，我看了第一行，上面寫『格林，我想寫這封信給你，我知道事情現在很艱困，我們關係有點對立，有點僵，你很失望，開始崩潰』，我就把信闔上然後丟一旁了。」

格林分享說，柯爾很了解自己，也花了時間指出自己狀況，而且是透過一封信，讓他就算想吵架也找不到「對手」；他還透露，收到信後好幾天，自己才開始展信閱讀，「我不需要看其他東西了，然後我們在費城發生的事情，我永遠不會忘。」

格林提到在費城的比賽是美國時間2016年1月30日，他甚至還能形容比賽一些情形，當時他在教頭建議下打得無私，只差1助攻就完成「大三元」，和柯爾的關係看來果然有修復。

格林 柯爾 勇士

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