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NBA／居家隔離無法訓練 湯普森父爆愛子沮喪

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

湖人隊球員、同時也是勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）的父親老湯普森（Mychal Thompson）透露，仍在為膝十字韌帶復健中的愛子，因居家隔離期間無法和隊友一同訓練相當沮喪。

湯普森去年6月勇士隊總冠軍賽第6戰左膝十字韌帶斷裂，經過10個月漫長復健期，湯普森目前能做輕量的投籃訓練，但由於疫情因素無法和隊友團隊訓練。

「不能和隊友訓練他十分沮喪，只能和其他人一樣，獨自練習。」老湯普森透露，兒子只能找體育館練投，做個人訓練，「他們通常都有管道，能找到空的體育館練投，或者自己跑步訓練。」

對於愛子目前是否百分之百復原，老湯普森也不敢妄下評斷，表示湯普森日常走路很正常，但無法斷言他已經能夠打球，「他還必須獲得醫生和勇士的許可，他們目前也還未講到這部分

老湯普森表示，在疫情影響下，他仍希望看到球賽回歸，不管是閉門形式，或者打5場例行賽後直接進行季後賽，或者直接進行季後賽都可以，「我們是在同一艘船上，只要能夠讓比賽盡早回歸，我願意接受任何形式。」

湯普森 勇士 湖人

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