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NBA／鼓勵球員充實自我 華頓：可多讀書、冥想

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
華頓。 美聯社
華頓。 美聯社

受到新冠肺炎疫情影響，NBA仍處於全面停賽狀態，國王隊主帥華頓（Luke Walton）表示，這段時間自己每天都會陪孩子做功課，還自曝促使兒子前進的動力就是能用球砸老爸，同時他也認為，球員可利用這段時間多讀書、冥想，在新領域取得進步。

對於長時間在外比賽的職業球員來說，常需要犧牲陪伴家人的時間，不過受到疫情影響，球員們無球可打，只能待在家中防疫，也意外獲得與家人相處的機會。

華頓就透露，在停賽階段自己每天都會輔導孩子做功課，他說：「我在教我兒子數學，但他一直覺得數學很無聊，於是我想了個辦法，如果他能正確解題，完成功課後，我就讓他在離我約10英尺的地方朝我扔排球。」

華頓表示，想出用遊戲的方式吸引孩子學習後，兒子每天早上都會主動叫醒他，迫不及待要開始學習，因為最後他就可以朝爸爸丟球，也因為有了這個經驗，華頓認為，球員們也可以利用這段時間充實自己。

「我非常認可的一件事就是球員的自我發展，特別是現在的NBA。場下的球員發展也很重要，而現在就是球員在場外取得進步的最佳時期。」華頓表示，他鼓勵球員們可以多讀書、聽播客節目和冥想，球隊也會藉由視訊會議一起進行瑜伽。

「我們不能也無法強迫他們進行，但很令人欣慰的是，球員們都繼續挑戰自己，在新的領域取得進步。」華頓也坦言，自己過去並不相信冥想能帶來什麼幫助，「但隨著年齡增長我逐漸接受了它，也開始看到它的好處。」

NBA 排球 Luke Walton

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