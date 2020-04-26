NBA／美媒曝若復賽 直接集中一地進行季後賽

今天ESPN報導指出，美國時間5月1日起，聯盟將允許解除居家禁令的球隊開放訓練設施給球員使用，但對於復賽仍無明確時間表，《紐約郵報》記者柏曼（Marc Berman）表示，有內部人士透露，例行賽可能會被取消，直接讓東、西區八強球隊直接進行在一地進行季後賽。

隨著部分州政府陸續開放居家禁令，NBA也傳出將從5月起允許符合條件的球隊開放訓練設施讓球員使用，而美國重災區的紐約也將在5月15日解除禁令。

《紐約郵報》記者柏曼就表示，目前已有不少尼克隊球員表示，就算到了5月中也不願意回到紐約，除非疫情有大為好轉的趨勢。而在這段停賽階段，聯盟也不斷與各隊開會討論，尋求可能的復賽時間表，之前也傳出可能集中在一地進行比賽，其中以拉斯維加斯最為理想。

柏曼報導指出，根據多個消息來源指出，都認為本季剩餘例行賽將被取消，屆時16支晉級季後賽的球隊將集中在同一地進行比賽。