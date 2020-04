NBA／2017新人王走出傷病 波格登：我已100%恢復

因左臀部肌肉撕裂傷無限期休賽的溜馬隊控衛波格登(Malcolm Brogdon),剛好藉由停賽期間養傷,經過這段時間的治療與復健,波格登透過影片向外界宣告,自己的傷勢已百分之百復原。

27歲的波格登在2016年投入NBA選秀,在第二輪第36順位才被公鹿隊挑走,不過加入聯盟首季就打出亮眼表現,摘下2017年NBA年度最佳新人獎項。

去年夏天波格登離開待了三年的公鹿,改披溜馬隊戰袍,卻在今年3月初對戰老東家時不慎受傷,他在比賽第二節還剩6分32秒時,一次嘗試封阻米道頓(Khris Middleton)的防守時,落地後表情掙扎,隨後離場接受治療,溜馬官方宣布他因左臀部肌肉撕裂進入傷兵名單。

經過這段時間的復健、休養,波格登透過影片向外界報平安,他說:「我現在感覺很好,我一直在復健,在隔離的情況下盡可能做一些訓練,我已經完全康復,現階段就是進行一些飛輪訓練、在後院跑山,感謝你們的支持與祈禱。」

"𝐈'𝐦 𝟏𝟎𝟎%"



Malcolm with an update for the fans 🙌 pic.twitter.com/s9bqvwU5OK