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NBA／2017新人王走出傷病 波格登：我已100%恢復
因左臀部肌肉撕裂傷無限期休賽的溜馬隊控衛波格登（Malcolm Brogdon），剛好藉由停賽期間養傷，經過這段時間的治療與復健，波格登透過影片向外界宣告，自己的傷勢已百分之百復原。
27歲的波格登在2016年投入NBA選秀，在第二輪第36順位才被公鹿隊挑走，不過加入聯盟首季就打出亮眼表現，摘下2017年NBA年度最佳新人獎項。
去年夏天波格登離開待了三年的公鹿，改披溜馬隊戰袍，卻在今年3月初對戰老東家時不慎受傷，他在比賽第二節還剩6分32秒時，一次嘗試封阻米道頓（Khris Middleton）的防守時，落地後表情掙扎，隨後離場接受治療，溜馬官方宣布他因左臀部肌肉撕裂進入傷兵名單。
經過這段時間的復健、休養，波格登透過影片向外界報平安，他說：「我現在感覺很好，我一直在復健，在隔離的情況下盡可能做一些訓練，我已經完全康復，現階段就是進行一些飛輪訓練、在後院跑山，感謝你們的支持與祈禱。」
"𝐈'𝐦 𝟏𝟎𝟎%"— Indiana Pacers (@Pacers) April 25, 2020
Malcolm with an update for the fans 🙌 pic.twitter.com/s9bqvwU5OK
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