NBA／與韋德直播談灌籃大賽 柯瑞：葛登應該奪冠

NBA自3月中起全面停賽，不少球員也趁此時在社群媒體上與球迷們互動，昨天勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）就和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）一起開直播，兩人也談到今年灌籃大賽，柯瑞坦言給分是個難題，「我只知道葛登（Aaron Gordon）應該拿下今年灌籃大賽冠軍。」

今年的灌籃大賽結局充滿爭議，葛登在灌籃大賽中表現亮眼，前五灌都拿下滿分10分，最後加賽他飛躍身高226公分高超級長人佛爾（Tacko Fall）的灌籃卻只拿到47分，最終以1分差不敵熱火隊瓊斯（Derrick Jones Jr.），再度屈居亞軍。

昨天柯瑞與韋德在IG直播上又談論到此事，韋德說：「我收到太多有關這件事的評論，像是我為何只給9分，而不是10分。我的想法很簡單，因為你知道那就是9分的動作，無論何時，我都會給那一灌9分。」

隨後韋德問柯瑞，是否認為葛登僅憑藉著最後一灌就能奪冠？柯瑞回答：「我想那一灌並不是他最好的灌籃，但是他應該要獲勝才對，因為他的身體控制得更好。但我知道這是一個很大的難題，我只知道葛登應該要獲勝。」