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NBA／禁令陸續解除 符合條件球隊5月可開放訓練設施

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
NBA對於所在州和城市政府已經解除居家隔離政策的球隊，聯盟將允許他們開放訓練設施給球員使用，但仍禁止球隊團體訓練。 路透
NBA對於所在州和城市政府已經解除居家隔離政策的球隊，聯盟將允許他們開放訓練設施給球員使用，但仍禁止球隊團體訓練。 路透

根據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，有消息人士透露，自美國時間5月1日起，對於所在州和城市政府已經解除居家隔離政策的球隊，聯盟將允許他們開放訓練設施給球員使用，但仍禁止球隊團體訓練。

近日美國不少地區都傳出要陸續解除禁令復工的消息，喬治亞州在共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）宣布下，24日起居家避疫禁令開始解封，一些非必要行業可恢復營業。

今天「沃神」報導指出，對於那些解除居家禁令的地區，聯盟將允許球隊開放訓練設施給球員使用，但消息人士表示，雖然允許球隊在自願情況下開放訓練設施，但球隊團體訓練仍被禁止；至於那些尚未解禁地區的球隊，聯盟計畫和相關球隊一起商議其他的訓練安排。

儘管傳出將開放訓練設施的好消息，但這不代表這能反映出NBA的復賽時間表，主席席佛（Adam Silver）與球隊老闆仍認為，他們還需要更多時間來了解何時能夠恢復賽季，且當下首要任務是要能讓球員安全的進入訓練場館。

羅斯 喬治

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