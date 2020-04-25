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NBA／和馬龍到湖人組F4 裴頓透露兩人早想一起打球

聯合新聞網 / 綜合報導
裴頓（左）透露與馬龍（中）早就計畫好一起加入湖人。 歐新社
裴頓（左）透露與馬龍（中）早就計畫好一起加入湖人。 歐新社

2003-04賽季「郵差」馬龍（Karl Malone）、「手套」裴頓（Gary Payton）攜手加盟湖人，跟球星布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）組成豪華「F4」陣容，雖無緣奪冠大夢，但裴頓爆料會加入湖人是因為跟馬龍早就約定好一起打球。

裴頓起出跟馬龍也都身處西區，入選明星賽也曾合作過，因此有了計劃同隊的可能性，且兩人當時也屬老將，離隊也只是時間問題，再加上兩人見面時馬龍常常嚷著要一起打球，所以才會空降湖人組成F4。

他們也如願在2003年成為自由球員，且各自接到魔術強森（Magic Johnson）的邀約來電，裴頓表示馬龍早有打算離開寒冷的猶他，去洛杉磯曬日光浴。他也補充：「在那可以做我們想做的事情，可以選擇至少簽2年重新開始，也可以選擇在洛城結束生涯，馬龍還說自己可以少拿點錢，讓我多賺一點。」

無奈加盟湖人未能如願奪冠，儘管擁有豪華陣容，湖人季後賽之路跌跌撞撞，好不容易闖進總冠軍戰，卻1:4慘敗活塞。季後馬龍選擇退休，裴頓則是再轉戰另外兩支隊伍，並在效力熱火期間抱得冠軍獎盃。

洛杉磯 郵差 強森

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