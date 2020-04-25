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NBA／談KD染疫 經紀人：曾經歷非常可怕時期

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
杜蘭特經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）透露，KD在染疫初期，曾經歷過一段非常可怕的時期。 法新社
杜蘭特經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）透露，KD在染疫初期，曾經歷過一段非常可怕的時期。 法新社

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）是已知感染新冠肺炎的最大咖球員，目前他已經完全康復，但經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）透露，杜蘭特在染疫初期，曾經歷過一段非常可怕的時期。

NBA自3月12日傳出爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）感染新冠肺炎的消息後，聯盟立即宣布尚未開始的比賽全面停賽，之後活塞、湖人與籃網等隊也都陸續傳出有人確診的消息，其中籃網染疫的人員當中，杜蘭特是唯一公布確診的人。

經過一段時間的修養，杜蘭特日前已完全康復，不過經紀人卡萊曼透露，儘管杜蘭特沒有出現任何症狀，但在染疫初期經歷過非常可怕的時期，現在他沒有帶有任何病毒。

儘管杜蘭特並未透露太多染疫後的細節，不過他曾談到為何選擇公開確診的消息，知道大可不必對外公布檢驗結果，但他了解自己具有足夠的影響力，用積極的方式能夠影響大眾，呼籲大家做好防疫工作，以度過這次難關。

杜蘭特 籃網 活塞

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