NBA／幫唐斯打氣卻遇禁令 灰狼總裁：努力與他保持聯繫

灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的母親賈奎琳（Jacqueline Cruz-Towns）在4月14日因感染新冠肺炎不幸病逝，享年58歲，隊友們卻因為社交禁令，無法給予唐斯最直接的安慰，但灰狼營運總裁羅薩斯（Gersson Rosas）表示，仍會盡最大努力與他保持聯繫。

唐斯在上月25日透過影片透露母親賈奎琳因為染上新冠肺炎而陷入昏迷，父親也因為檢測呈現陽性反應而住院，在父親病症逐漸好轉的情況下，母親卻高燒未退，且肺部機能愈來愈差，最終不幸病逝，球團及不少球員紛紛表示哀悼。

羅薩斯近日接受電話採訪時談到此事，他表示，灰狼全隊都因為沒能見到唐斯，且無法當面安慰他而感到內心掙扎，「你只是想要擁抱唐斯，讓他知道我們都會在他身後，堅定的支持著他，但實際上你無法擁抱他、和他單獨相處，無法用個人方式幫助他度過這痛苦的階段。」

由於美國新冠肺炎疫情嚴峻，不少州政府都下令採取保持社交距離政策，不過羅薩斯就說：「我們仍會盡最大努力與唐斯保持聯繫。」