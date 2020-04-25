快訊

負責押運軍貨物列車！發燒台鐵車長一採陰性若確診恐殃及軍方

衰捲羅志祥風波！郭采潔深夜突發文「準備開告」

NBA／柯瑞慶祝動作太囂張？柯爾：他謙虛但又自大

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

過去常在比賽中看到勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）在投進三分球後做出較大的慶祝動作，引發一些人士批評，認為他太過囂張，主帥柯爾（Steve Kerr）出來替子弟兵緩頰，表示柯瑞是個非常謙虛的人，但同時也很自大，這就是大家喜歡他的原因。

柯瑞手握三枚冠軍賽，曾連兩年獲選年度MVP殊榮，時常在比賽中砍進三分球後大肆慶祝，也被外界認為他的動作太過囂張，柯瑞對此表示：「若對方在進球後瘋狂慶祝，我可能也會沮喪，但我也可以接受他人在我面前慶祝命中投籃。」

「保羅（Chris Paul）曾在2017-18年球季的西區決賽，在我面前命中一記高難度三分球，然後一路聳肩搖擺跟著我走過半場，所以我可以接受他人的慶祝方式，我不會太敏感。」柯瑞還說，「對手討厭你贏球，當你在贏球後瘋狂慶祝時，對手會感到厭惡，但我覺得很酷。」

柯爾也跳出來替子弟兵發聲，「柯瑞是非常謙虛的人，大家都很尊重他，但他也是一個自大的球員，這是成為明星球員所需要的特質，他相信自己，每晚都想點亮自己，綜觀全聯盟，你可能找不到一個比他更好、更紳士的人，他真的擁有一股相當強大的力量。」

柯瑞 柯爾 勇士

延伸閱讀

盼本季能復賽決定總冠軍 柯爾：下季推遲也無妨

NBA／自慚位列最後一舞宣傳圖 柯爾：該擺上庫柯奇

聯盟史上2張爛合約 格林為柯瑞與皮本抱不平

NBA／轉網紅模仿浪花兄弟影片 柯瑞嘆久未合體

相關新聞

NBA／掛保證會量產三分 西蒙斯：一切操之在我

76人球星西蒙斯（Ben Simmons）本季進步有目共睹，防守端的壓制力有望擠身年度防守陣容，不過儘管如此，他不願嘗試三分的問題依舊為人詬病，等了4個球季，終於在本賽季投進生涯首顆三分，但日後的產量

NBA／幫唐斯打氣卻遇禁令 灰狼總裁：努力與他保持聯繫

灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的母親賈奎琳（Jacqueline Cruz-Towns）在4月1...

NBA／柯瑞慶祝動作太囂張？柯爾：他謙虛但又自大

過去常在比賽中看到勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）在投進三分球後做出較大的慶祝動作，引發一些人士批評，認為他太過...

NBA／G聯盟是否成立工會 本周將投票決定

根據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，消息人士透露，NBA發展聯盟G聯盟的球員將會...

NBA／合約年受疫情影響 范弗利特：人們身心健康更重要

新冠肺炎疫情持續影響全球，也讓NBA整體營運大受影響，對於像范弗利特（Fred VanVleet）這種進入合約年的球員來說，其合約收益損失更是巨大。 不過對於這樣的情況，范弗利特並不因此喪氣。他

NBA／忍痛未放進紀錄片 導演透露喬丹訓練營小故事

喬丹（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》播出後吸引了全球球迷關注，帶動收視熱潮。近日，紀錄片導演荷希爾（Jason Hehir）就在一個節目中透露了未被收錄到紀錄片裡

NBA／柯爾曾和喬丹爆全武行 被打到黑青反獲信任

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播創下亮眼收視，引發廣大討論。前公牛王朝班底、現勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也趁勢爆料，自

NBA／86件布萊恩紀念品將拍賣 包括冠軍戒球鞋球衣

根據《ESPN》的報導，共有86件已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）的紀念品將會在今年5月進行拍賣，這其中包括2000年的總冠軍戒指，以及布萊恩當年穿過的球鞋、球衣，可說是非常具有收藏意義。

NBA／恐連續14年無緣季後賽 華頓：國王前景光明

本季首度接掌沙加緬度國王的華頓（Luke Walton），球隊勝率43.8%，比上季的47.6%還低，不過考量到主控福克斯（De'Aaron Fox）的掛傷，加上國王在停賽前10戰奪下7勝的氣勢，與西

NBA／球員復賽仍需時間調整 黃蜂主帥：不可操之過急

黃蜂總教練博雷戈（James Borrego）近日接受採訪時，談到了對於聯盟未來復賽的看法，以及球隊的選秀策略。 受到新冠肺炎疫情影響，NBA從3月12日封館至今，目前沒有何時復賽的跡象。博雷戈

NBA／90年代規則單挑現後衛 裴頓：想和史馬特較量

名人堂球星裴頓（Gary Payton）近日參與一檔podcast節目中透露，如果能用90年代的規則來和現役任何一位後衛單挑，他會選擇塞爾蒂克隊的史馬特（Marcus Smart）。 裴頓說：「

NBA／不相信Kobe逝世 歐尼爾看遍影片直呼不真實

湖人隊傳奇球星布萊恩在今年初搭直升機意外驟逝，消息震驚全世界，儘管已過了一段時間，他的離世仍讓不少人無法接受，身為「歐布...

熱門新聞

中職／美媒分析統一智取兄弟跑者 意外引道奇大物留言

NBA／柯爾曾和喬丹爆全武行 被打到黑青反獲信任

NBA／忍痛未放進紀錄片 導演透露喬丹訓練營小故事

中職／播報比打球緊張 鋒哥：昨晚只睡一點

日職／開打難度遠高於中職 火腿社長點出兩原因

中職／悍將隊兩位洋投力撐 羅力狀況成謎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。