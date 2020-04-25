NBA／柯瑞慶祝動作太囂張？柯爾：他謙虛但又自大
過去常在比賽中看到勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）在投進三分球後做出較大的慶祝動作，引發一些人士批評，認為他太過囂張，主帥柯爾（Steve Kerr）出來替子弟兵緩頰，表示柯瑞是個非常謙虛的人，但同時也很自大，這就是大家喜歡他的原因。
柯瑞手握三枚冠軍賽，曾連兩年獲選年度MVP殊榮，時常在比賽中砍進三分球後大肆慶祝，也被外界認為他的動作太過囂張，柯瑞對此表示：「若對方在進球後瘋狂慶祝，我可能也會沮喪，但我也可以接受他人在我面前慶祝命中投籃。」
「保羅（Chris Paul）曾在2017-18年球季的西區決賽，在我面前命中一記高難度三分球，然後一路聳肩搖擺跟著我走過半場，所以我可以接受他人的慶祝方式，我不會太敏感。」柯瑞還說，「對手討厭你贏球，當你在贏球後瘋狂慶祝時，對手會感到厭惡，但我覺得很酷。」
柯爾也跳出來替子弟兵發聲，「柯瑞是非常謙虛的人，大家都很尊重他，但他也是一個自大的球員，這是成為明星球員所需要的特質，他相信自己，每晚都想點亮自己，綜觀全聯盟，你可能找不到一個比他更好、更紳士的人，他真的擁有一股相當強大的力量。」
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