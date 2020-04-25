NBA／G聯盟是否成立工會 本周將投票決定

根據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，消息人士透露，NBA發展聯盟G聯盟的球員將會在美國時間周六進行投票，決定是否成立工會。

報導指出，美國國家籃球協會球員工會（NBPA）正在協助G聯盟成立所屬工會，而這項決議需要超過半數的球員簽署一份電子授權書才能通過。

G聯盟新成立的工會將會從NBPA中獨立出來，單獨運作，新的工會將擁有自己的章程、法規和領導結構，獨立運作，而工會資格將不包含被NBA下放至G聯盟的球員，以及由雙向合約來到G聯盟的球員。

NBPA曾在二月進行投票，結果顯示他們支持G聯盟成立工會，事實上他們在2018、2019年就曾與G聯盟的部分球員討論過這個想法，且這次的工會成立投票案，球員和經紀人都對投票結果抱持樂觀態度。

若投票順利通過，新成立的工會將會被授權與NBA和G聯盟共同協商事務，之前NBPA也曾傳了一段關於老將英格倫（Andre Ingram）的影片給G聯盟球員，影片講述工會可以在與NBA進行各種集體談判時產生作用，包含住宿、薪資和行程等。