NBA／掛保證會量產三分 西蒙斯：一切操之在我

76人球星西蒙斯（Ben Simmons）本季進步有目共睹，防守端的壓制力有望擠身年度防守陣容，不過儘管如此，他不願嘗試三分的問題依舊為人詬病，等了4個球季，終於在本賽季投進生涯首顆三分，但日後的產量球迷並不買單，不過西蒙斯近期受訪時掛保證，自己很快就會在場上搬出訓練已久的三分能力。

西蒙斯告訴《ESPN》記者麥克姆蘭（Jackie MacMullan），投三分的事情勢必會發生，但還不夠有自信，他表示自己能在肘區勾射，是因為這種事已經做過很多次，有自信能夠把球放進。然而談到三分，就沒有十足把握，雖然目前西蒙斯覺得自己三分命中率有三成左右，但他希望能達到四成的水準。

言下之意，便是西蒙斯缺乏嘗試的自信，據報導，在家人跟球團幾經勸導未果，西蒙斯同意向體育心理學家尋求協助提升信心。不過對此，西蒙斯的經紀人表示：「他也是人啊。他也會擔心『能投進嗎？』。」，西蒙斯高中教練波爾（Kevin Boyle）也強調：「人們以為這群運動健將一定信心十足。」

西蒙斯諸多的不願意，背後其實藏著希望採取更有效率的打法。其經紀人就說：「他不會盲目，但他想打得有效率一點，試圖採取正確的行動而非錯誤的選擇。」，但也補充：「這是障礙，他得嘗試，儘管有可能失敗。他必須試著接受失敗，這對他來說會很艱難。」

雖然三分出手次數相當稀少，但不影響西蒙斯全能表現，不過不投三分，讓對手有更輕鬆的防守策略，使他必須正視這個問題。然而比起輿論，西蒙斯難以跨越的，或許是自己這道檻，波爾強調：「如果他能適應，且重要的是面對，那他絕對能成為全能的球星。」西蒙斯深諳此理，表示：「在我，一切操之在我。」