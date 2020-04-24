快訊

評／柯市府強推的「社子島開發計畫」 是都市計畫最負面示

誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯爾曾和喬丹爆全武行 被打到黑青反獲信任

聯合新聞網 / 綜合報導
柯爾（左）曾和喬丹（右）打架，自爆反因此獲得信任。 美聯社資料照
柯爾（左）曾和喬丹（右）打架，自爆反因此獲得信任。 美聯社資料照

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播創下亮眼收視，引發廣大討論。前公牛王朝班底、現勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也趁勢爆料，自己跟喬丹對嗆過，甚至發生肢體衝突，結果自己被打成熊貓，不過也因為這場爭執，讓兩人關係變好，喬丹更信任自己。

柯爾自爆於1995-96賽季季前訓練營，他和喬丹爆發全武行，自己還被打出黑眼圈。2016年受訪時就有針對此事件回應，表示自己完全被壓制，像侏儸紀公園裡被恐龍追的小孩。近期則是接著透露當初的衝突幫助兩人建立關係，表示：「喬丹當初肯定在考驗我，我給予回應，也通過了考驗，他後來也更信任我。」

不過柯爾不太建議大家做這種事。當初的時空背景競爭激烈，球員打架時有所聞，但現在保護好球員是更聰明的作法，能讓球員有更多的時間休息、恢復，比起讓球員冒受傷的風險打架還來得好。更拿湖人球星詹姆斯（LeBron James）跟喬丹比較，前者打了17、18個賽季，喬丹卻少了5到6個賽季。

喬丹 柯爾

相關新聞

上籃之王的殞落 菜鳥年就碰到天花板的伊凡斯

2009年選秀梯，普遍選前評價該屆不是鋒芒畢露的大物年。 現在回頭想想，在當時多數報告及預測，可能都沒料到到該屆選秀能培養出多位至今在聯盟佔有一席之地的球星。 掛頭牌的如一線巨頭的柯瑞(Step

NBA／忍痛未放進紀錄片 導演透露喬丹訓練營小故事

喬丹（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》播出後吸引了全球球迷關注，帶動收視熱潮。近日，紀錄片導演荷希爾（Jason Hehir）就在一個節目中透露了未被收錄到紀錄片裡

NBA／不相信Kobe逝世 歐尼爾看遍影片直呼不真實

湖人隊傳奇球星布萊恩在今年初搭直升機意外驟逝，消息震驚全世界，儘管已過了一段時間，他的離世仍讓不少人無法接受，身為「歐布...

NBA／柯爾曾和喬丹爆全武行 被打到黑青反獲信任

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播創下亮眼收視，引發廣大討論。前公牛王朝班底、現勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也趁勢爆料，自

NBA／否認抨擊KD 柏金斯：最強不等於最偉大

今年初衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首度作客面對老東家雷霆隊時，意外掀起同為前隊友、現轉任球評的柏金...

NBA／不認是KD離隊主因 格林：若他想留會是我走

球星杜蘭特（Kevin Durant）在去年夏天決定離開待了三年的勇士隊，轉往紐約改披籃網隊球衣，對於他的離隊原因，不少...

NBA／合約年受疫情影響 范弗利特：人們身心健康更重要

新冠肺炎疫情持續影響全球，也讓NBA整體營運大受影響，對於像范弗利特（Fred VanVleet）這種進入合約年的球員來說，其合約收益損失更是巨大。 不過對於這樣的情況，范弗利特並不因此喪氣。他

NBA／86件布萊恩紀念品將拍賣 包括冠軍戒球鞋球衣

根據《ESPN》的報導，共有86件已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）的紀念品將會在今年5月進行拍賣，這其中包括2000年的總冠軍戒指，以及布萊恩當年穿過的球鞋、球衣，可說是非常具有收藏意義。

NBA／恐連續14年無緣季後賽 華頓：國王前景光明

本季首度接掌沙加緬度國王的華頓（Luke Walton），球隊勝率43.8%，比上季的47.6%還低，不過考量到主控福克斯（De'Aaron Fox）的掛傷，加上國王在停賽前10戰奪下7勝的氣勢，與西

NBA／球員復賽仍需時間調整 黃蜂主帥：不可操之過急

黃蜂總教練博雷戈（James Borrego）近日接受採訪時，談到了對於聯盟未來復賽的看法，以及球隊的選秀策略。 受到新冠肺炎疫情影響，NBA從3月12日封館至今，目前沒有何時復賽的跡象。博雷戈

NBA／90年代規則單挑現後衛 裴頓：想和史馬特較量

名人堂球星裴頓（Gary Payton）近日參與一檔podcast節目中透露，如果能用90年代的規則來和現役任何一位後衛單挑，他會選擇塞爾蒂克隊的史馬特（Marcus Smart）。 裴頓說：「

NBA／賈奈特拍賣電影所穿球衣 所得捐出對抗疫情

根據美國媒體報導，NBA傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）在2019年參與了一部電影《原鑽Uncut Gems》，他在裡面所穿的5號塞爾蒂克球衣將被拍賣，所得也將全數捐給紐約非營利組織Que

熱門新聞

中職／為何看中職？美國球迷：光聽擊球聲就很療癒

NBA／誰比較偉大？碧昂絲粉絲：有人不認識喬丹吧！

中職／向加媒介紹中職 悍將洋教練認證是「打者聯盟」

中職／出過8億元搶中職轉播 ESPN竟想免費播韓職

NBA／不認是KD離隊主因 格林：若他想留會是我走

上籃之王的殞落 菜鳥年就碰到天花板的伊凡斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。