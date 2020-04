NBA／柯爾曾和喬丹爆全武行 被打到黑青反獲信任

「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)的紀錄片《最後之舞》(The Last Dance)首播創下亮眼收視,引發廣大討論。前公牛王朝班底、現勇士教頭柯爾(Steve Kerr)也趁勢爆料,自己跟喬丹對嗆過,甚至發生肢體衝突,結果自己被打成熊貓,不過也因為這場爭執,讓兩人關係變好,喬丹更信任自己。

柯爾自爆於1995-96賽季季前訓練營,他和喬丹爆發全武行,自己還被打出黑眼圈。2016年受訪時就有針對此事件回應,表示自己完全被壓制,像侏儸紀公園裡被恐龍追的小孩。近期則是接著透露當初的衝突幫助兩人建立關係,表示:「喬丹當初肯定在考驗我,我給予回應,也通過了考驗,他後來也更信任我。」

“I feel like I passed the test and he trusted me more afterwards.”@SteveKerr discusses how a practice altercation with MJ helped grow their relationship on #NBATogether pic.twitter.com/yUwghEt513