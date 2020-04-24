NBA／柯爾曾和喬丹爆全武行 被打到黑青反獲信任

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播創下亮眼收視，引發廣大討論。前公牛王朝班底、現勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也趁勢爆料，自己跟喬丹對嗆過，甚至發生肢體衝突，結果自己被打成熊貓，不過也因為這場爭執，讓兩人關係變好，喬丹更信任自己。

柯爾自爆於1995-96賽季季前訓練營，他和喬丹爆發全武行，自己還被打出黑眼圈。2016年受訪時就有針對此事件回應，表示自己完全被壓制，像侏儸紀公園裡被恐龍追的小孩。近期則是接著透露當初的衝突幫助兩人建立關係，表示：「喬丹當初肯定在考驗我，我給予回應，也通過了考驗，他後來也更信任我。」

“I feel like I passed the test and he trusted me more afterwards.”@SteveKerr discusses how a practice altercation with MJ helped grow their relationship on #NBATogether pic.twitter.com/yUwghEt513 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 23, 2020

不過柯爾不太建議大家做這種事。當初的時空背景競爭激烈，球員打架時有所聞，但現在保護好球員是更聰明的作法，能讓球員有更多的時間休息、恢復，比起讓球員冒受傷的風險打架還來得好。更拿湖人球星詹姆斯（LeBron James）跟喬丹比較，前者打了17、18個賽季，喬丹卻少了5到6個賽季。