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NBA／不相信Kobe逝世 歐尼爾看遍影片直呼不真實

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
歐尼爾至今仍不敢相信布萊恩已逝世。 路透
歐尼爾至今仍不敢相信布萊恩已逝世。 路透

湖人隊傳奇球星布萊恩在今年初搭直升機意外驟逝，消息震驚全世界，儘管已過了一段時間，他的離世仍讓不少人無法接受，身為「歐布連線」一員的NBA退役傳奇中鋒歐尼爾Shaquille O'Neal）透露，得知消息時感到無法置信，當下只能看著過往兩人的比賽畫面來悼念摯友。

歐尼爾與布萊恩是從2000年起幫助「紫金軍團」打下三連霸王朝，兩人所組成的「歐布連線」也被號稱為史上最佳內外線組合，不過在助隊完成三連霸後，卻傳出兩人產生嫌隙，不過隨著布萊恩的驟逝，外界才知道兩人情誼一直存在著。

回憶起今年美國時間1月26日傳出布萊恩發生意外過世的消息，歐尼爾直言不敢置信，「知道他逝世時，我無法相信這是真的。」

歐尼爾告訴《好萊塢報導》記者帕克（Ryan Parker），一開始得知消息後他選擇逃避，這也是多數人面臨巨變時可能會有的直覺反應，尤其是他的好友布萊恩在這樣毀滅性的情況下離開。

歐尼爾透露，事發當下他翻閱著有著兩人的種種回憶的東西，像是社群媒體、光碟等影像，「我看了我們在一起合作的每一場季後賽，就是坐在我的房間裡看著，也不和其他人說話，我就是看著Kobe打球的影片，這感覺一切太不真實，他就在螢幕上，而我正看著他。」

歐尼爾 布萊恩 Shaquille O'Neal

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