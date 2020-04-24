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NBA／否認抨擊KD 柏金斯：最強不等於最偉大
今年初衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首度作客面對老東家雷霆隊時，意外掀起同為前隊友、現轉任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）和杜蘭特（Kevin Durant）在網路上唇槍舌戰，今天柏金斯再談到此事時 ，表示自己並未抨擊杜蘭特，只是認為隊史最偉大跟最強並不相等。
事件起因是因柏金斯於今年初在推特上預告要上節目談論「衛少」，並稱呼他是「雷霆先生」且是隊史最偉大球員，且衛斯特布魯克在杜蘭特離隊後，當仁不讓的接下當家球星的位置，但這一系列言論卻引發柏金斯與杜蘭特在網路上唇槍舌戰。
近日柏金斯又對此事發表看法，「人們不明白的是，杜蘭特認為我在抨擊他，但我沒有。我在那天讚揚了衛斯特布魯克，衛少對我來說是雷霆史上最偉大的球員，他是穿過雷霆球衣的最好球員嗎？不，那是杜蘭特，但衛斯特布魯克是雷霆全時期最好的球員。」
柏金斯也舉例說明，「就像我認為羅瑞（Kyle Lowry）是暴龍全時期最偉大的球員，那他就是穿暴龍球衣最好的球員嗎？不是，但他的偉大在於從歷史角度來看，這就是我的觀點。」
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