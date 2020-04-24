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NBA／歷經一年失業人生 安東尼：心態改變最大

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
歷經失業人生，安東尼透露自己在本季的最大改變就在於心態。 路透
歷經失業人生，安東尼透露自己在本季的最大改變就在於心態。 路透

歷經一年的「失業人生」，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在去年11月如願重返NBA，加盟拓荒者隊，近日他接受ESPN主播史蒂爾（Sage Steele）在IG直播採訪時透露，自己在本季的最大改變就在於心態。

安東尼在2017-18賽季離開尼克來到雷霆，與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）組「三巨頭」成效不佳，之後轉戰火箭也無法融入球隊，在2018年11月8日之後就未出賽。

2019年一月底火箭將他交易至公牛，不過安東尼隨即遭公牛裁掉，也讓他陷入長達一年的「失業人生」，直到去年11月才以一紙非保障底薪合約加盟拓荒者。

談到重返NBA後最大的改變，安東尼表示，最主要就是在心態上，「對我來說，心態上對比賽的想法改變很多，與之前我在西南區某隊時是完全不同的。」

安東尼認為，當你遠離賽場時，能夠跳出框架、從一些不同的角度觀察到更多，「你知道這一年的時間發生了很多事，我是說我在那段時間裡，學習、準備、起伏，這些東西都發揮了作用。」

安東尼也談到本季與拓荒者簽約重返賽場時，自己必須要做好準備，因為聯盟比賽都在提升，有更高的運動水平，因此在待業時自己努力照顧好身體，做好回歸的準備，其中最重要的就是準備好面對比賽更快的速度和節奏。

安東尼 拓荒者 公牛

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