NBA／美媒曝籃網主帥候選人名單 泰隆魯、基德入列

籃網隊在三月時突然解雇主帥亞特金森（Kenny Atkinson），由助理教練沃恩（Jacque Vaughn）暫代兵符，對於新任主帥人選，《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）報導，籃網手中有一份候選人名單，包含現任快艇隊助教的泰隆魯（Tyronn Lue）和湖人隊助教基德（Jason Kidd）。

本季籃網在停賽前打出30勝34負戰績，在東區排名第七，仍有機會連兩年打進季後賽，如今亞特金森卻突然卸下兵符，讓外界錯愕不已；之前就曾傳出，厄文（Kyrie Irving）很早就和亞特金森鬧不和，想要泰隆魯來接手籃網主帥一職。

不過隨著NBA受新冠肺炎疫情影響仍處於無限期停賽狀態，籃網管理層認為當前最重要的就是做好防疫，主帥一職還不是迫切需要解決的事情，史坦就說：「雖然籃網不會很快宣布新主帥的人選，預計要等到本季結束後或是賽季取消時，但籃網手中已有一份候選名單。」

史坦指出，這紙候選名單包含泰隆魯、基德、傑克森（Mark Jackson）、小范甘迪（Jeff Van Gundy）、沃恩之外，勇士隊助理教練布朗（Mike Brown）也值得關注，其中基德曾在退役後，在2013-14年球季執教過籃網。